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وفاة الشيخة نورية الصباح شقيقة أمير...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 7:15 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 17:03 GMT

وفاة الشيخة نورية الصباح شقيقة أمير دولة الكويت

توفيت الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، شقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر يناهز 96 عاما. ونعى الديوان الأميري في الكويت،

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المصدر: فريق التحرير

توفيت الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، شقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر يناهز 96 عاما.

ونعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

وأضاف الديوان في بيان أن الجثمان سوف يوارى الثرى الساعة الـ9 من صباح اليوم.

والأميرة نورية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت العاشر، والذي حكم الكويت من 23 مارس 1921 حتى وفاته في 29 يناير 1950.

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