وفاة الشيخة نورية الصباح شقيقة أمير دولة الكويت

توفيت الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، شقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر يناهز 96 عاما.

ونعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم الاثنين، الشيخة نورية الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح.

وأضاف الديوان في بيان أن الجثمان سوف يوارى الثرى الساعة الـ9 من صباح اليوم.

ينعى الديوان الأميري المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ارملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما ويوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين.

إنا لله وإنا إليه راجعون. هواتف التعازي (رسائل نصية): 51311113 – 67781122 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 29, 2021

والأميرة نورية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت العاشر، والذي حكم الكويت من 23 مارس 1921 حتى وفاته في 29 يناير 1950.