الكويت.. 32 نائبا يتعهدون بمقاطعة جلسة قسم الحكومة الثلاثاء المقبل

أعلن 32 نائبا كويتيا، اليوم الأحد، أنهم يعتزمون مقاطعة جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمة.

وأصدر النواب عقب اجتماعهم بديوان النائب المبطلة عضويته الدكتور بدر الداهوم، بيانا أكدوا فيه ”التزامهم بمقاطعة هذه الجلسة؛ لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم الذي يحتاج إلى نصاب معين لأدائه“.

32 نائباً بعد الاجتماع في مكتب بدر الداهوم يعلنون مقاطعة جلسة القسم pic.twitter.com/5VJSiCmpXB — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 28, 2021

وقال الداهوم أثناء ترديده بيان النواب المجتمعين: إن ”من سيحضر من النواب سيمكِن الحكومة من أداء القسم وسيخذل الشعب الكويتي وسيعطي الثقة لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم“.

الداهوم: نعلن مقاطعة 32 نائباً لجلسة القسم كاملة.. واقول للشعب الكويتي ان من سيحضر للجلسة هو من سيخذل الشعب ويحصن رئيس الحكومة @DrBaderALdahoom #جلسه_الثلاثاء #جلسة_القسم pic.twitter.com/rTZXZTiJko — ترند (@Trendnews) March 28, 2021

ولم يعلن عدد من النواب حتى الآن موقفهم من جلسة القسم إن كانوا سيحضرونها أم سيقاطعونها، في حين أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي حضوره لجلسة القسم.

ويأتي هذا التصعيد من قبل النواب والضغط؛ لإفشال انعقاد جلسة القسم التي سيؤدي عدم انعقادها إلى عدم أداء الحكومة القسم، وعدم إعلان خلو مقعد الداهوم، وبالتالي تأجيل الدعوة للانتخابات في الدائرة الخامسة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة إضافة إلى أداء القسم وإعلان خلو مقعد الداهوم بدون تصويت، مناقشة واقرار حزمة من القوانين، على رأسها قانون العفو الشامل، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وقانون الضمان المالي للمتضررين من جائحة كورونا، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر، وإلغاء الحبس في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وبينما أعلن النائب هشام الصالح في وقت سابق حضوره للجلسة لوجود عدة قوانين سيتم مناقشتها، شكك آخرون في إمكانية حدوث تعاون من طرف الحكومة، لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وكانت مصادر نيابية قد كشفت في وقت سابق لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن ”المؤشرات الأولية توحي بانعقاد الجلسة، وتوافر نصابها الدستوري واللائحي وإن كان بفارق ضئيل“.

وأفادت المصادر، أن السيناريو المتوقع هو ”انعقاد الجلسة بنصابها الكامل، ثم انسحاب عدد من النواب من القاعة أثناء أداء الحكومة القسم كنوع من الاعتراض السياسي وتسجيل الموقف، وقد يستمر البعض في مقاطعة الجلسة حتى أثناء تلاوة بند حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية النائب الداهوم، ليعود النواب من جديد إلى القاعة للمشاركة في مناقشة وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال“.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما بتشكيل الحكومة الثانية للشيخ صباح الخالد، عقب استقالة حكومته السابقة إثر إعلان نواب استجوابه وعزمهم تقديم طلب ”عدم تعاون“ معه.