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الكويت.. 32 نائبا يتعهدون بمقاطعة ج...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 15:14 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 17:55 GMT

الكويت.. 32 نائبا يتعهدون بمقاطعة جلسة قسم الحكومة الثلاثاء المقبل

أعلن 32 نائبا كويتيا، اليوم الأحد، أنهم يعتزمون مقاطعة جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمة.

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أعلن 32 نائبا كويتيا، اليوم الأحد، أنهم يعتزمون مقاطعة جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمة.

وأصدر النواب عقب اجتماعهم بديوان النائب المبطلة عضويته الدكتور بدر الداهوم، بيانا أكدوا فيه ”التزامهم بمقاطعة هذه الجلسة؛ لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم الذي يحتاج إلى نصاب معين لأدائه“.

وقال الداهوم أثناء ترديده بيان النواب المجتمعين: إن ”من سيحضر من النواب سيمكِن الحكومة من أداء القسم وسيخذل الشعب الكويتي وسيعطي الثقة لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم“.

ولم يعلن عدد من النواب حتى الآن موقفهم من جلسة القسم إن كانوا سيحضرونها أم سيقاطعونها، في حين أعلن نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي حضوره لجلسة القسم.

ويأتي هذا التصعيد من قبل النواب والضغط؛ لإفشال انعقاد جلسة القسم التي سيؤدي عدم انعقادها إلى عدم أداء الحكومة القسم، وعدم إعلان خلو مقعد الداهوم، وبالتالي تأجيل الدعوة للانتخابات في الدائرة الخامسة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة إضافة إلى أداء القسم وإعلان خلو مقعد الداهوم بدون تصويت، مناقشة واقرار حزمة من القوانين، على رأسها قانون العفو الشامل، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وقانون الضمان المالي للمتضررين من جائحة كورونا، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر، وإلغاء الحبس في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

 

وبينما أعلن النائب هشام الصالح في وقت سابق حضوره للجلسة لوجود عدة قوانين سيتم مناقشتها، شكك آخرون في إمكانية حدوث تعاون من طرف الحكومة، لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وكانت مصادر نيابية قد كشفت في وقت سابق لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن ”المؤشرات الأولية توحي بانعقاد الجلسة، وتوافر نصابها الدستوري واللائحي وإن كان بفارق ضئيل“.

وأفادت المصادر، أن السيناريو المتوقع هو ”انعقاد الجلسة بنصابها الكامل، ثم انسحاب عدد من النواب من القاعة أثناء أداء الحكومة القسم كنوع من الاعتراض السياسي وتسجيل الموقف، وقد يستمر البعض في مقاطعة الجلسة حتى أثناء تلاوة بند حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية النائب الداهوم، ليعود النواب من جديد إلى القاعة للمشاركة في مناقشة وإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال“.

ومطلع الشهر الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما بتشكيل الحكومة الثانية للشيخ صباح الخالد، عقب استقالة حكومته السابقة إثر إعلان نواب استجوابه وعزمهم تقديم طلب ”عدم تعاون“ معه.

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