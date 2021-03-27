بعد لقائه محمد بن زايد.. وزير خارجية الصين: نعمل مع الإمارات لإنتاج لقاحات "كورونا" بسعر ميسر‎‎

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مساء اليوم السبت مع وزير خارجية الصين وانغ يي، تطورات جائحة كورونا وتعاون البلدين الفاعل في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الوباء.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“؛ عن وزير خارجية الصين قوله ”إن الصين تريد أن تعمل مع الإمارات لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا بسعر ميسر“.

وأضاف وانغ، الذي يؤدي زيارة رسمية للإمارات تستمر يومين، ”سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسرة التكلفة للعالم“.

وكانت الإمارات أول دولة خارج الصين تطرح لقاح سينوفارم صيني الصنع في كانون الأول ديسمبر 2020، قائلة إنه أثبت فاعلية بنسبة 86% استنادا إلى نتائج المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.

ووصل وانغ إلى الإمارات قادما من طهران حيث وقع اتفاقية تعاون مهمة تستمر 25 عاما مع نظيره الإيراني.