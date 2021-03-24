‎ تشييع ودفن الشيخ حمدان بن راشد في دبي

أدى عشرات من أفراد عائلة آل مكتوم، صلاة الميت على جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتم تشييعه من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وتقدم الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي المصلين على الراحل، فيما تقدم ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جموع المشيعين، وإلى جانبهم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

صور: حمدان ومكتوم بن محمد يتقدمان مشيعي جثمان المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير في دبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/ALcMkO10HO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 24, 2021

كما شارك في التشييع، الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس دبي الرياضي، الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأنجال الفقيد الشيخ راشد، والشيخ سعيد والشيخ مكتوم، ووزير التسامح والتعايش، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

صور: محمد بن راشد وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد يؤدون صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وأدى الصلاة إلى جانبهم في مسجد زعبيل عدد من شيوخ آل مكتوم. pic.twitter.com/9euexUGePk — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 24, 2021

وكان ديوان حاكم دبي قال، إن الصلاة على الراحل ستقتصر على ”أفراد العائلة، بسبب ظروف الجائحة.. وستُقام صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى في مساجد الدولة اليوم، عقب صلاة المغرب“.

محمد بن راشد وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد يؤدون صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وأدى الصلاة إلى جانبهم في مسجد زعبيل عدد من شيوخ آل مكتوم. pic.twitter.com/sRqn1sbDbc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 24, 2021

وتوفي نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وشغل الشيخ حمدان بن راشد، منصب وزير المالية في الإمارات على مدى 50 عامًا، وذلك منذ إعلان أول حكومة، بُعيد قيام الاتحاد الذي تشكلت بموجبه دولة الإمارات في عام 1971.

توعك صحي

وغاب الشيخ حمدان بن راشد عن الأنشطة الرسمية، خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى من المرض منذ عدة أشهر. وكان الشيخ محمد بن راشد قد غرّد بالدعاء والتمنيات الطيبة لأخيه مؤخرًا، في 9 مارس الماضي.

وفي أكتوبر، تمنى المسؤولون في الإمارات للشيخ حمدان التوفيق، وهنؤوه على عودته إلى الإمارات، بعد أن خضع لعملية جراحية في الخارج، في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولم يتم ذكر تفاصيل العملية الجراحية أو الموقع، لكن مصادر إماراتية أفادت ”إرم نيوز“ بأن العملية الجراحية أُجريت في أمريكا.