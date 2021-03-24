توفي بعد صراع مع المرض..من هو الشيخ حمدان بن راشد؟

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عمر ناهز 76 عاما؛ بعد صراع المرض.

صراع مع المرض

غاب الشيخ حمدان بن راشد عن الأنشطة الرسمية خلال الفترة الأخيرة حيث عانى من المرض منذ عدة أشهر، وكان الشيخ محمد بن راشد غرد بالدعاء والتمنيات الطيبة لأخيه مؤخرًا في 9 مارس الماضي.

كما كشفت تغريدات ابنته حصة عن صراعه مع المرض حيث ظلت تلهج بالدعاء لوالدها في الآونة الأخيرة.

اللهم اشفي أبي وجميع أباء المسلمين،

واعفو عن أبي وكل أباء المسلمين 💙 pic.twitter.com/FckDArOAqj — حصة (@hissa_hamdan) January 26, 2021

وفي أكتوبر ، تمنى المسؤولون في الإمارات للشيخ حمدان التوفيق، وهنأوه على عودته إلى الإمارات بعد أن خضع لعملية جراحية في الخارج في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولم يتم ذكر تفاصيل العملية الجراحية أو الموقع، لكن مصادر إماراتية أفادت إرم نيوز أن العملية الجراحية أجريت في أمريكا.

آخر نشاط رسمي للشيخ حمدان بن راشد

بثت وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات قبل 3 أيام إشادة الشيخ حمدان بن راشد بنجاح مؤتمر دبي الدولي للفروسية

نبذة عن الشيخ حمدان بن راشد

ولد حمدان بن راشد في الـ 25 ديسمبر 1945؛ وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهو شقيق أكبر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد (71 عاما).

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

مهنيا، احتفظ حمدان بن راشد على مدار 50 عاما بمنصب وزير المالية في كل الحكومات الإماراتية المتعاقبة منذ تأسيس الاتحاد، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ونائبا لحاكم دبي ورئيسا لبلديتها. وهذا المنصب الأخير شكل بداية مشواره المهني حيث تسلمه مباشرة بعد تخرجه في منتصف الستينات، وبقي فيه حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الأكبر الراحل الشيخ مكتوم بن راشد في الـ 9 ديسمبر 1971.

وإلى جانب منصبه وزيرا للمالية ونائبا لحاكم دبي، ترأس حمدان بن راشد العديد من المؤسسات والهيئات، أبرزها هيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

حصل الراحل على العديد من التكريمات، أبرزها حصوله عام 2006 على 3 شهادات للزمالة الفخرية من الكلية الملكية البريطانية.