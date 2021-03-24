وفاة الشيخ حمدان بن راشد بعد صراع مع المرض

توفي نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون… رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم“.

وشغل الشيخ حمدان بن راشد منصب وزير المالية في الإمارات على مدى 50 عاما، وذلك منذ إعلان أول حكومة بعيد قيام الاتحاد الذي تشكلت بموجبه دولة الإمارات في عام 1971.

توعك صحي

وغاب الشيخ حمدان بن راشد عن الأنشطة الرسمية خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى من المرض منذ عدة أشهر. وكان الشيخ محمد بن راشد قد غرد بالدعاء والتمنيات الطيبة لأخيه مؤخرا في 9 مارس الماضي.

أخي وعضيدي.. شافاك الله .. عافاك الله .. رعاك الله .. pic.twitter.com/kPR9L0IVC4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 9, 2021

وفي أكتوبر، تمنى المسؤولون في الإمارات للشيخ حمدان التوفيق، وهنؤوه على عودته إلى الإمارات بعد أن خضع لعملية جراحية في الخارج في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولم يتم ذكر تفاصيل العملية الجراحية أو الموقع، لكن مصادر إماراتية أفادت ”إرم نيوز“ بأن العملية الجراحية أجريت في أمريكا.

ومن أشهر مبادرات الراحل ”جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز“، و“جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية“.

والشيخ حمدان بن راشد متزوج من روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، وله 3 أبناء هم راشد وسعيد ومكتوم.

وكتب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في تغريدة بتويتر: ”فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان“.

فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/mImz6hHTiZ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 24, 2021

وقال ديوان حاكم دبي إن الصلاة على الراحل ستقتصر على ”أفراد العائلة بسبب ظروف الجائحة.. وستُقام صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى في مساجد الدولة اليوم عقب صلاة المغرب“.

وأعلن الديوان ”الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس“.