محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ”إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل“.

وقال عبر ”تويتر“: إن القرار اتخذ ”خلال اجتماع مجلس دبي استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة“.

وأضاف أن ”حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة، وأقدر على التعامل مع خريطة المتغيرات المستجدة.

ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي .. أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.. pic.twitter.com/AwfzjxJuuc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

وتابع الشيخ محمد بن راشد قائلا: إن المجلس قرر ”إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي.. وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة.. غرفة تجارة دبي.. وغرفة دبي للتجارة العالمية.. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة، وترسيخ دورها التجاري العالمي“.

ثانياً : إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي .. وتشكيل ٣ غرف تجارة للإمارة .. غرفة تجارة دبي .. وغرفة دبي للتجارة العالمية .. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي .. pic.twitter.com/qhtRA0I5er — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

وأردف حاكم دبي قائلا: إن المجلس قرر كذلك ”تسمية الأخ جمعة الماجد رئيسا فخريا لغرفة تجارة دبي – وهو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي – وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة.. والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية، وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي“.

ثالثا: تسمية الأخ جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي – وهو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي – وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة .. والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .. pic.twitter.com/QJhxOKAs5P — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

وقرر المجلس ”اعتماد خريطة دبي التجارية الدولية الجديدة، والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ 200 مدينة جديدة؛ لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية.. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيس“.

رابعاً : اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من ٤٠٠ مدينة حول العالم حالياً .. والعمل على توسيع هذه الشبكة ل٢٠٠ مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية .. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي .. pic.twitter.com/32bLrTqBSF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

واعتمد المجلس أيضا الخطة الخمسية؛ لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.

خامساً: اعتمدنا اليوم أيضاً في اجتماع مجلس دبي خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من ١.٤ إلى ٢ تريليون درهم .. نعرف ماذا نريد .. ونعرف كيف نصل .. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة .. pic.twitter.com/cBNYfJzIwG — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021

وكذلك قرر المجلس، توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيها المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات.