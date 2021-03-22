الكويت.. تأجيل التحقيق مع رئيس الحكومة السابق جابر المبارك بقضية "صندوق الجيش"‎

أفادت حسابات إخبارية كويتية بأن رئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك اعتذر عن المثول أمام محكمة الوزراء اليوم الإثنين وفق ما كان مقررا للتحقيق معه في إحدى الصفقات التي أبرمت في عهده.

الشيخ جابر المبارك:

• اعتذر عن حضور جلسة التحقيق امام محكمة الوزراء اليوم في قضية صندوق الجيش وسيتم التحقيق معه الاثنين القادم. pic.twitter.com/3VwrjgkvVu — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) March 22, 2021

وقالت الحسابات ومنها حساب ”شاهين“ الكويتي، المتخصص في كشف قضايا الفساد وغسيل الأموال، ”إنه سيتم التحقيق مع الشيخ جابر المبارك يوم الإثنين المقبل في قضية (صندوق الجيش) والتي اتهم بها وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وقياديون آخرون والتي وقعت أثناء رئاسة المبارك للحكومة“.

خاص ⁧#شاهين_سناب⁩ الشيخ جابر المبارك اعتذر عن حضور جلسة التحقيق امام محكمة الوزراء اليوم في قضية ⁧#صندوق_الجيش⁩ وسيتم التحقيق معه الاثنين القادم. pic.twitter.com/6Hr42aiJCv — شاهين سناب (@sah_doc) March 22, 2021

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية أكدت استدعاء محكمة الوزراء للشيخ جابر المبارك يوم الخميس الماضي للتحقيق معه.

وتولى الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.

ومؤخراً نقل جهاز أمن الدولة الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وفهد الباز إلى السجن المركزي، بعد أيام من حجزهم والتحقيق معهم في القضية.

ونشر حساب ”شاهين“ يوم الأحد اعترافات منسوبة للشيخ خالد الجراح والقياديين الآخرين، زعم فيها أن الشيخ الجراح ”أكد علم الشيخ جابر المبارك ونجله فهد بكافة التحويلات وأنها تمت لحساباتهم في المملكة المتحدة“.

خاص #شاهين_سناب : اعتراف خالد الجراح في #صندوق_الجيش – الشيخ جابر المبارك وابنه يعلمون كل شيء. – التحويلات تمت وفقاً للقانون. – نفذت أوامر رئيس الوزراء فيما يخص بلاغ صندوق الجيش. – المبالغ المحوله من صندوق الجيش للخارج تتجاوز ٢٤٠ مليون دينار وكانت لاغراض سياسية. pic.twitter.com/V4CqYmFnTo — شاهين سناب (@sah_doc) March 21, 2021

وأضاف الجراح وفق ما نقله عنه ”شاهين“ أن التحويلات ”تمت وفقا للقانون وأن المبالغ المحولة من صندوق الجيش للخارج كانت لأغراض سياسية وتخدم المصلحة العليا للبلد“.

خاص #شاهین_سناب من اعترافات جسار الجسار : – التحويلات تمت قبل احالتي للتقاعد قبل ٤ سنوات. – بعد مواجهته بتعارض اقواله ووجود توقيعه على اوراق عديدة تعرض لازمة قلبية. – استغرب التحقيق معي في قضية ٢٠١٦ وانا متقاعد منذ ٢٠١٧ . – كنت اوقع على الكتب التي يبعثها لي الوزير. pic.twitter.com/g2ZrcYgFyD — شاهين سناب (@sah_doc) March 21, 2021

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة جميع التفاصيل التي أوردها حساب ”شاهين“ بشأن الاعترافات، لا سيما أن التحقيق بهذه القضية سري بأمر من محكمة الوزراء التي حظرت منذ بداية إثارتها نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.