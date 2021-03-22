الإمارات تعرب عن تأييدها الكامل للمبادرة السعودية بشأن اليمن

أعرب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين، عن تأييد بلاده لمبادرة المملكة العربية السعودية لحل سياسي شامل في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ عن عبدالله بن زايد قوله: ”إن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم“، حيث حث المجتمع الدولي على ”تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار“.

وأشاد الوزير الإماراتي بـ“الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية“، مشددا على ”ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا“.

وجدد عبدالله بن زايد ”التزام دولة الإمارات التام بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار والسلام والاستقرار“.

وكان أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قد اعتبر في وقت سابق اليوم، أن المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن تمثل فرصة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إن ”المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني“.

المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق. الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله. آن الأوان ليتوقف دويّ المدافع والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة من الرياض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 22, 2021

وشدد على أن ”الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله“، مضيفا أنه ”آن الأوان ليتوقف دويّ المدافع والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة عن الرياض“.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المملكة طرحت ”مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن“.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، إن ”المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة“، مشددا على أن ”وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة“.