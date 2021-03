"التايمز": الإمارات توبّخ نتنياهو بسبب سلوك "غير دبلوماسي"

كشفت صحيفة ”التايمز“ البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لـ“توبيخ علني“ من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ نتيجة استخدامه لعلاقات البلدين في الدعاية الانتخابية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، يوم الإثنين، إن دولة الإمارات طالبت نتنياهو بـ“التوقف عن استغلال صداقة البلدين لكسب الأصوات“، وذلك قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقرر لها، غدا الثلاثاء.

وأضافت: ”أشارت تقارير أيضا إلى أن الإمارات قررت تأجيل قمة كانت مقررة بين البلدين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة؛ احتجاجا على ما اعتبرته الإمارات سلوكا غير دبلوماسي من جانب نتنياهو“.

وتابعت: ”في الوقت الذي يمضي فيه نتنياهو قدما في حملته الانتخابية، حيث يواجه أصعب تحد له، فإنه يروج بقوة لاستثمار إماراتي في الاقتصاد الإسرائيلي، بقيمة 10 مليارات دولار“.

وكان أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات، أكد قبل أيام أن الإمارات ”لن تشارك في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل“.

وكتب قرقاش على تويتر، باللغة الإنجليزية: ”من وجهة نظر دولة الإمارات، فإن الهدف من اتفاقات أبراهيم هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل، وفي المنطقة الأوسع“.

وأضاف: ”لن تشارك الإمارات العربية المتحدة في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت قادم“.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2021