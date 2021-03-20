والد معاذ الكساسبة: تمنيت أن أكون قاتل البغدادي وأنفي شائعة إسقاط الإماراتية مريم المنصوري طائرة معاذ (فيديو إرم)

قال والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي قتله مسلحو داعش حرقا عام 2015، تمنيت أن أكون قاتل أبو بكر البغدادي.

وأضاف في مقابلة مع إرم نيوز أنه لم يحصل على ثأئر ابنه معاذ لأن الانتقام لم يكن بيديه، وقال إن أمريكا هي من قتلت البغدادي زعيم تنظيم داعش وهي من صنعته.

وقال بمناسبة الذكرى السادسة للحادثة: ”إن ذكرى استشهاد معاذ تتأصل فينا وتتعمق فينا أكثر وأكثر“.

ونفى والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة شائعة إسقاط الإماراتية مريم المنصوري طائرة ابنه، قائلا إنها مجرد شائعة، ولا يوجد ما يؤكد هذا الكلام.

وأضاف: ”قبل أسبوع تحدث معي شخص أمريكي يعتذر لأنه لم يستطع تقيم شيء لمعاذ، وأخبرني أنه لما طلب منا إنقاذ معاذ وجدنا ما لا يقل عن 2000 داعشي باستقباله، فبالتالي ما زلت الصورة تتضح يوم بعد يوم عن حيثيات استشهاد معاذ“.

وأتم: ”أقول يا معاذ يرحمك الله.. يا معاذ مازلت إلى الآن محتار في إمكانياتك وقدراتك حينما أسقطت طائرتك على هذا الارتفاع“.