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حمد بن جاسم يهاجم مجلس التعاون: مجر...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 19:09 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 20:25 GMT

حمد بن جاسم يهاجم مجلس التعاون: مجرد بوق إعلامي لإصدار البيانات

هاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر مساء اليوم السبت عبر سلسلة تغريدات في حسابه على "تويتر"، مجلس التعاون الخليجي، ووصفه بأنه مجرد بوق إعلامي لا

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المصدر: فريق التحرير

هاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر مساء اليوم السبت عبر سلسلة تغريدات في حسابه على ”تويتر“، مجلس التعاون الخليجي، ووصفه بأنه مجرد بوق إعلامي لا تتعدى فوائده إصدار بيانات.

وقال بن جاسم: ”يتضح يوما بعد يوم أن ما يحققه مجلس التعاون الخليجي من فوائد لا يتعدى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجباً لبعض الأطراف، أو تأييداً لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا الإقليمية والدولية“.

وتابع في تغريدة ثانية، قائلا إن تلك البيانات هي كذلك ”لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها. وهذا لابأس به ولكن أصبح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ هنا وهناك دون هدف محدد مفيد على الصعيد القومي العام“.

ورأى وزير الخارجية القطري الأسبق أن ”هذا للأسف ليس ما طمح له الآباء المؤسسون حين أنشئ المجلس“.

وأشار بن جاسم إلى أن مجلس التعاون الخليجي ”لا يصبو لطموحات شعوب المجلس التي تريد أن يحقق المجلس كثيراً من آمال التلاحم والانسجام والوحدة التي تنشدها الشعوب حتى يستطيع أن يصمد ويستمر أمام ما يواجهه من تحديات“.

وجاء كلام المسؤول القطري السابق في إطار العموميات، دون أن يشير إلى واقعة بعينها، أو إلى دولة محددة من دول مجلس التعاون.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية تطل على الخليج العربي وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس المجلس في 25 أيار/مايو عام 1981 خلال اجتماع عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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