حمد بن جاسم يهاجم مجلس التعاون: مجرد بوق إعلامي لإصدار البيانات

هاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر مساء اليوم السبت عبر سلسلة تغريدات في حسابه على ”تويتر“، مجلس التعاون الخليجي، ووصفه بأنه مجرد بوق إعلامي لا تتعدى فوائده إصدار بيانات.

وقال بن جاسم: ”يتضح يوما بعد يوم أن ما يحققه مجلس التعاون الخليجي من فوائد لا يتعدى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجباً لبعض الأطراف، أو تأييداً لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا الإقليمية والدولية“.

يتضح يوماً بعد يوم أن ما يحققه مجلس التعاون الخليجي من فوائد لا يتعدى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجباً لبعض الأطراف، أو تأييداً لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا الإقليمية والدولية، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2021

وتابع في تغريدة ثانية، قائلا إن تلك البيانات هي كذلك ”لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها. وهذا لابأس به ولكن أصبح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ هنا وهناك دون هدف محدد مفيد على الصعيد القومي العام“.

ورأى وزير الخارجية القطري الأسبق أن ”هذا للأسف ليس ما طمح له الآباء المؤسسون حين أنشئ المجلس“.

أو لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها. وهذا لابأس به ولكن أصبح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ هنا وهناك من دون هدف محدد مفيد على الصعيد القومي العام. وهذا للأسف ليس ما طمح له الآباء المؤسسون حين أنشئ المجلس، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2021

وأشار بن جاسم إلى أن مجلس التعاون الخليجي ”لا يصبو لطموحات شعوب المجلس التي تريد أن يحقق المجلس كثيراً من آمال التلاحم والانسجام والوحدة التي تنشدها الشعوب حتى يستطيع أن يصمد ويستمر أمام ما يواجهه من تحديات“.

ولا يصبو لطموحات شعوب المجلس التي تريد أن يحقق المجلس كثيراً من آمال التلاحم والانسجام والوحدة التي تنشدها الشعوب حتى يستطيع أن يصمد ويستمر أمام ما يواجهه من تحديات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2021

وجاء كلام المسؤول القطري السابق في إطار العموميات، دون أن يشير إلى واقعة بعينها، أو إلى دولة محددة من دول مجلس التعاون.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية تطل على الخليج العربي وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس المجلس في 25 أيار/مايو عام 1981 خلال اجتماع عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.