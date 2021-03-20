الكويت.. محكمة الوزراء تستدعي رئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك للتحقيق‎

كشفت صحيفة كويتية عن استدعاء محكمة الوزراء يوم الخميس الماضي، لرئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك للمثول أمامها والتحقيق معه في إحدى الصفقات التي أبرمت في عهده.

وقالت صحيفة ”القبس“ المحلية نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته، إن ”الشيخ جابر المبارك جاهز للحضور إلى قصر العدل يوم الإثنين المقبل“، مشددا على جهوزية فريق الدفاع للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليه.

ولم تكشف الصحيفة عن الصفقة المعنية في التحقيق، إلا أن بعض الحسابات ومنها حساب ”شاهين“ الكويتي الشهير، المتخصص في كشف قضايا الفساد وغسيل الأموال، أفاد بأن القضية هي قضية ”صندوق الجيش“ المتهم بها وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وقياديون آخرون.

صحيفة القبس تؤكد ما نشره لكم #شاهين_سناب عن استدعاء الشيخ جابر المبارك يوم الاثنين المقبل للتحقيق معه في بلاغ صندوق الحيش بعد ادلاء الجراح باعترافات خطيرة. https://t.co/pjyPngoSsJ pic.twitter.com/IP7xldHPZs — شاهين سناب (@sah_doc) March 20, 2021



وتولى الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدَم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير بحكومته.

وأعاد أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة، إلا أنه اعتذر عن الرئاسة بسبب ما تعرَض له من اتهامات عبر وسائل الإعلام، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، طالت ذمته وشككت بالتزامه بقسمه، وفق ما ذكره.

وتزامن اعتذار الشيخ جابر حينها مع إعفاء كل من وزيري الداخلية الشيخ خالد الجراح، والدفاع الشيخ الراحل ناصر الصباح من منصبيهما، بعد إثارة الأخير لقضية ”صندوق الجيش“ المتهم بها الجراح أثناء توليه وزارة الدفاع بحكومة الشيخ جابر المبارك.

وقبل أيام نقل جهاز أمن الدولة الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وفهد الباز إلى السجن المركزي، بعد أيام من حجزهم والتحقيق معهم في قضية ”صندوق الجيش“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.

وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وبين التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.