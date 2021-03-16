إعلام عبري: نتنياهو يتوجه لزيارة الإمارات الخميس المقبل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

وذكرت صحيفة ”جورازليم بوست“ الإسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، عاود الاتصالات مع مسؤولين في الإمارات لترتيب الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد إلغاء وتأجيل أكثر من زيارة كانت مقررة للإمارات، إلا أن ظروفًا مختلفة حالت دون إتمامها.

جدير بالذكر، أنه لم يصدر – حتى الآن – أي تعقيب رسمي حول هذه الزيارة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، الخميس الماضي، وتم التوافق على زيارة قريبة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تأجيل زيارته إلى دولة الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن على مسار الرحلة؛ بعد إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم القدسي، قبل زيارة نتنياهو بيوم.

وذكر مصدر سياسي أن الأردن لم يوافق على مسار رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، وهو ما سيطيل الرحلة من إسرائيل إلى الإمارات لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان إنه تم تأجيل زيارة مقررة لنتنياهو لدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب“صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية“.

وأشار البيان إلى أن هذه الصعوبات نبعت،كما يبدو، من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس.

وبحسب البيان، أعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو، وولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء.