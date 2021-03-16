الإمارات.. 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح ومنع موائد الإفطار في المساجد

أعلنت حكومة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجراءات احترازية خاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تضمنت منع إقامة أي موائد إفطار داخل المساجد، مع تحديد مدة صلاتي العشاء والتراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، واستمرار غلق مصليات النساء، والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري منع إنشاء خيم الإفطار العائلي، أو المؤسسي، أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، داعيًا الراغبين بذلك إلى التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع، وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيًا.

كما أكد منع المطاعم من توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهاتها، والاقتصار على توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف الظاهري:“تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كورونا، إضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار داخل المساجد، مع تحديد مدة صلاتيْ العشاء والتراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة، وسيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء، والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية“.

وتابع:“فيما يخص صلاة القيام خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامنًا مع المستجدات، كما سيستمر العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونيًا“.

على صعيد متصل، أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، في كلمة مسجلة له تم بثها خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها الذي أعلنت عنه مؤخرًا بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات، كما تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.