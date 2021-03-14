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بدر الداهوم يخسر عضويته في مجلس الأ...
تاريخ النشر: 14 مارس 2021 8:07 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2021 8:38 GMT

بدر الداهوم يخسر عضويته في مجلس الأمة الكويتي

قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم في مجلس الأمة، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين، وذلك لعدم انطباق شروط

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المصدر: فريق التحرير

قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم في مجلس الأمة، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين، وذلك لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة عليه.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، أكد الطاعنون أنه سبق أن صدر حكم على الداهوم بشأن المساس بالذات الأميرية وبالتالي يجب شطبه من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

وتصدر الداهوم المشهد النيابي منذ انتخابه في شهر ديسمبر الماضي حيث بات من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.

وعقب صدور الحكم تحدث الداهوم بنبرة تحدي معتبرا أن من حقه انتقاد الأحكام، وأشار إلى أن الحكم الصادر بحقه هو حكم على الدائرة الخامسة وعلى من دعموه على حد قوله وحذر من أنه ”لا نعرف إلى نتجه“.

 

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