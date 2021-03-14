بدر الداهوم يخسر عضويته في مجلس الأمة الكويتي

قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، إبطال عضوية النائب بدر الداهوم في مجلس الأمة، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين، وذلك لعدم انطباق شروط تمثيل الأمة عليه.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، أكد الطاعنون أنه سبق أن صدر حكم على الداهوم بشأن المساس بالذات الأميرية وبالتالي يجب شطبه من مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

المحكمة الدستورية تبطل عضوية النائب #بدر_الداهوم استناداً لقانون حرمان المسيء pic.twitter.com/fkFvIYuWsB — جريدة الجريدة (@aljarida) March 14, 2021

وتصدر الداهوم المشهد النيابي منذ انتخابه في شهر ديسمبر الماضي حيث بات من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.

وعقب صدور الحكم تحدث الداهوم بنبرة تحدي معتبرا أن من حقه انتقاد الأحكام، وأشار إلى أن الحكم الصادر بحقه هو حكم على الدائرة الخامسة وعلى من دعموه على حد قوله وحذر من أنه ”لا نعرف إلى نتجه“.