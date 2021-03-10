البحرين ترسل لقطر مذكرة احتجاج على برنامج بثته قناة الجزيرة

أرسلت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج تستنكر فيها بث قناة الجزيرة، التي تبث من الدوحة، برنامجا مسيئا للبحرين.

وقالت الخارجية البحرينية إنها وجهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد ”لما احتوى عليه البرنامج من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس، ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار“.

واعتبرت الوزارة في بيان أن البرنامج المذكور الذي بثته القناة القطرية، يوم الأحد الماضي، ”يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا“.

وأعربت وزارة الخارجية في البيان عن ”استياء مملكة البحرين وشعبها الكريم من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد التي توارثوها عن الأجداد والآباء على مر السنين، وهي معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين“.

وأكدت الوزارة أنها ”تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين مواقف غير مقبولة؛ لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان“.

وذكر بيان الوزارة أن البحرين ”تتطلع إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين، حفاظًا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية“، حسب تعبير البيان.

وبثت الجزيرة ضمن برنامج ”خارج النص“، يوم الأحد الماضي، شهادات تزعم أن البحرين عرضت معتقلين متورطين في تمرد داخل ”سجن جو“ عام 2015 للتعذيب.