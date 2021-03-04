زعم أن النساء سبب انتشار كورونا.. انتقادات لاذعة للسياسي الكويتي ناصر الدويلة‎

شن نشطاء كويتيون هجوما لاذعا ضد الكاتب السياسي والبرلماني السابق ناصر الدويلة، بعد نشره تغريدة مثيرة زعم فيها أن النساء سبب انتشار فيروس ”كورونا“ الذي اجتاح البلد الخليجي منذ عام، ليسجل في الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً كبيراً بعدد الإصابات دفع السلطات لاتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشاره.

وقال الدويلة في تغريدتة: ”انتشرت الكورونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها“.

واقترح الدويلة بتدوينته التي تزامنت مع اجتماع لمجلس الوزراء أعقبه قرار بفرض حظر جزئي، ”أن يقتصر الحظر على النساء، وأن يتم سحب السيارات منهن أو منح أزواجهن بيتا ومهرا للزواج بأخرى عقوبة لهن“.

انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله

او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 4, 2021

وقوبلت هذه التغريدة بانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها تغريدة غير موفقة، ومنهم نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث عبدالعزيز اليحيى الذي قال إن ”حديث الدويلة هو استنقاص من المرأة“.

وأضاف اليحيى: ”اللي يبي يشتهر بطريقة سهلة استنقص من المرأة، هذا اللي سواه ناصر الدويلة بالاستنقاص من المرأة من خلال وصفهن بالحريم وكذلك جلب إحصائيات غير رسمية بأن المرأة هي سبب الحظر وكذلك أكثر كثافة في نشر وباء كورونا إذا كانت غشمرة فبايخة! قلتها وايد سكوت المرأة وراء الاستنقاص فيها“.

اللي يبي يشتهر بطريقة سهلة استنقص من المرأة، هذا اللي سواه ناصر الدويلة بالاستنقاص من المرأة من خلال ”وصفهم“ بالحريم وكذلك جلب إحصائيات غير رسمية بأن المرأة هي سبب الحظر وكذلك اكثر كثافة في نشر وباء كورونا إذا كانت غشمرة ف بايخة! قلتها وايد سكوت المرأة وراء الاستنقاص فيها. pic.twitter.com/eTPpjzBikE — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 4, 2021

وكذلك اعتبر الصحفي عبد العزيز جوهر حيات أن التغريدة ”استحقار بالمرأة واستخفاف بالواقع“، قائلا: ”تغريده غير موفقة وهي خالية من الحقائق العلمية وبعيدة عن المنطق وبها كمية كبيرة من الاستحقار للمرأة واستخفاف بالواقع الفعلي. حتى لو كانت هذة التغريده كوميدية .. لن ترتقي أبداً لذلك!. هذة التغريدة تعتبر إساءة كبيرة للمرأة وإتهام غير عقلاني“.

تغريده غير موفقة وهي خالية من الحقائق العلمية وبعيدة عن المنطق وبها كمية كبيرة من الاستحقار للمرأة واستخفاف بالواقع الفعلي.

حتى لو كانت هذة التغريده كوميدية .. لن ترتقي أبداً لذلك!. هذة التغريدة تعتبر إساءة كبيرة للمرأة وإتهام غير عقلاني. تحياتي — ﮼عبدالعزيزجوهرحيات (@azizjhayat) March 4, 2021

وكتب الناشط علي المغامس: ”مع الأسف يسمي نفسه خبيرا استراتيجيا وخبيرا عسكريا ويتكلم بشؤون دول عظمى وعندما فشل وهو فاشل بالأساس رجع للشؤون النسائية وهذا هو مستواه وفكره“.

مع الاسف يسمي نفسه خبير استراتيجي وخبير عسكري ويتكلم بشؤون دول عظمى وعندما فشل وهو فاشل بالاساس رجع للشئون النسائيه وهذا هو مستواه وفكره .. — علي المغامس (@vip0ali) March 4, 2021

وردت ناشطة أخرى على حديث الدويلة مشيرة إلى اجتماعات الرجال في الديوانيات والانتخابات الفرعية والتشاوريات التي سبقت الانتخابات البرلمانية قبل أشهر قليلة، متسائلة بأسلوب ساخر إن كانت النساء تقف وراء هذه التجمعات.

والفرعيات والتشاوريات والديوانيات وغيره وغيره هم النساء وراهم 🙄🤔 — sarah behbehani (@Sarah_Behbehani) March 4, 2021

ورغم الانتقادات فقد وافق عدد من النشطاء حديث الدويلة، معتبرين أن النساء سبب بانتشار الفيروس ”بسبب التجمعات في الأعراس والمناسبات التي تعتبر واحدة من أبرز أسباب انتشار الفيروس“.

والدويلة محامي حاصل على إجازة في الحقوق والشريعة عام 1982، وتخرج من الكلية العسكرية عام 1980، عمل كضابط دروع ومستشار لوزير الدفاع فضلاً عن شغله لعضوية مجلس الأمة عام 2008.

وغالبا ما تثير مواقف وآراء الدويلة ردود فعل مستهجنة في دول الخليج العربي، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها بضع دول خليجية بأنها ”جماعة إرهابية“.

وسبق أن مثل الدويلة أمام المحاكم الكويتية بسبب تغريدات اتُهم على إثرها بالإساءة إلى دول خليجية، إلا أنه حصل على حكم البراءة من تلك التهم لاحقاً.

وسجلت الكويت حتى الآن أكثر من 196 ألف إصابة بالفيروس، ما دفع الحكومة لفرض حظر تجول جزئي يبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحاً لمدة شهر، مع استمرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعارٍ آخر.