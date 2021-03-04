محمد محمود آل خاجة يلتقي عمير بيرتس لبحث التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل

بحث السفير الإماراتي في إسرائيل محمد محمود آل خاجة، مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، اليوم الخميس، التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكتب آل خاجة في حسابه على موقع ”تويتر“: التقيت اليوم، معالي عمير بيرتس وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وناقشنا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ستستفيد دولة الإمارات ودولة إسرائيل والمنطقة من هذا التعاون الذي سيخلق الفرص لسنوات قادمة“.

التقيت اليوم معالي عمير بيرتس وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وناقشنا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ستستفيد دولة الإمارات ودولة إسرائيل والمنطقة من هذا التعاون الذي سيخلق الفرص لسنوات قادمة. pic.twitter.com/pq5LSLLXxv — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 4, 2021

وقدم السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة، الإثنين الماضي، أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كأول سفير لبلاده في تل أبيب.

والتقى آل خاجة منذ وصوله إلى تل أبيب عددا من المسؤولين الإسرائليين، أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.