الكويت.. رفض نيابي وشعبي لإنهاء خدمات المعلمين "البدون" المنتهية بطاقاتهم الأمنية

كشف مجلس الوكلاء في وزارة التربية الكويتية، عن توجه الوزارة لحصر أعداد المعلمين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) المنتهية بطاقاتهم الأمنية لإصدار قرار بإنهاء خدماتهم في الوزارة.

وأعلن مجلس الوكلاء خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء برئاسة وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد،“أن حصر أعداد المعلمين (البدون) إجراء تمهيدي لفصلهم بعد منحهم فترة أسبوعين لتجديد بطاقاتهم الأمنية المنتهية الصلاحية“.

عاجل – «التربية»: حصر أعداد المعلمين #البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية تمهيداً لإصدار قرار بإنهاء خدماتهم بعد منحهم فترة لتجديدها لا تتجاوز أسبوعينhttps://t.co/GUAIOfs9jV pic.twitter.com/kWidOV8vK1 — جريدة الجريدة (@aljarida) March 3, 2021

ويعمل عدد من المعلمين والمعلمات من فئة ”البدون“ في وزارة التربية بوظيفة معلم، حيث جرى توظيفهم من خلال الجهاز المركزي، وذلك في التخصصات التي يوجد بها نقص من المعلمين، إلا أن تأخر تجديد البطاقات الأمنية يتسبب بين الحين والآخر ببعض المشاكل لهم.

استياء

وأثار القرار استياء نواب ونشطاء وحقوقيين معنيين بالدفاع عن حقوق هذه الفئة، التي تعتبر قضيتهم من أبرز القضايا الشائكة منذ عشرات السنين، والتي جعلت الكويت عرضة لانتقادات دولية بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.

وطالب النائب عبد الله الطريجي وزير التربية الدكتور علي المضف، الذي تم تعيينه في الحكومة الجديدة أمس الثلاثاء، إعادة النظر بهذا القرار والتنسيق مع الجهات المختصة تجنبا لزيادة الأعباء المعيشية والإنسانية على هذه الفئة.

النائب عبد الله الطريجي .. إنهاء خدمات المعلمين #البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية سيزيد الأعباء المعيشية والانسانية على هذه الفئة ، وأتمنى على وزير التربية إعادة النظر في هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة بعيدا عن قطع الأرزاق أو مضايقة الناس في معيشتهم#الكويت pic.twitter.com/cct9lj3sjx — صحيفة وجوه الإلكترونية (@Faces_News) March 3, 2021



ووصف النائب الدكتور حمد المطر هذا القرار ”بالجريمة الإنسانية“، معلنا رفضه له وعزمه التحرك الرسمي مع وزير التربية لإيقاف هذا القرار.

إن صح خبر قيام وزارة التربية بحصر أعداد المعلمين البدون من الذين لم يجددوا بطاقاتهم الأمنية للقيام بإنهاء خدماتهم فهي لاشك جريمة إنسانية فهم الشريحة الأولى بعد المواطنين، لذلك نرفض هذا العمل غير المبرر من الوزارة ، وسنقوم بتحرك جاد مع الوزير من أجل إيقاف هذا العبث في أرزاق الناس pic.twitter.com/Z9qd4wvgDH — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) March 3, 2021

وعلَقت الناشطة الحقوقية والكاتبة هديل بو قريص على القرار الذي وصفته بأنه ”مؤامرة تحاك ضد المعلمين البدون“، قائلةً: ”هكذا تخلق العنصرية بالتمييز ومفاضلة السيئ على الجيد وسلب حق من طرف وتوفيره بذات الوقت لمن يساويه، أين يذهب المعلم البدون وأين يعمل وهذا بلده إذا لم تقبل وزارة التربية به ليقوم بعمله ومع ذلك تتجاوزه لتدعي بأنها بحاجة لموظفين من الخارج وتتركه يكافح من أجل رزقه رغم شهادته في بلده“.

وزارة التربية لو تحط جدامها معلم بدون متفوق بإمتياز تروح تسوي عقود خارجية لمعلمين شهاداتهم مقبول وجيد وأتمنى وزير التربية يحصر لنا عدد المعلمين العاملين في سلك التعليم من حملة تقادير المقبول والجيد حتى نعرف مدى التآمر الذي يحاك على المعلمين البدون — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) March 3, 2021

هكذا تخلق العنصرية بالتمييز ومفاضلة السيء على الجيد وسلب حق من طرف وتوفيره بذات الوقت لمن يساويه أين يذهب المعلم البدون وأين يعمل وهذا بلده إذا لم تقبل وزارة التربية به ليقوم بعمله ومع ذلك تتجاوزه لتدعي بأنها بحاجة لموظفين من الخارج وتتركه يكافح من أجل رزقه رغم شهادته في بلده — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) March 3, 2021

وأضافت بو قريص في سلسلة تغريدات: ”لا يوجد بلد في العالم لا يرغب بالاستثمار بشبابه سوى الكويت فنحن لا نجيد سوى تحطيم الأسر البدون ودفعها للانتحار عبر قطع أرزاقهم وحرمانهم من حقوقهم وحتى وإن تمكنوا من العيش الكريم تسابقنا لقطع كل السبل التي تكفل لهم الكرامة الإنسانية“.

لا يوجد بلد في العالم لا يرغب بالإستثمار بشبابه سوى الكويت

فنحن لا نجيد سوى تحطيم الأسر البدون ودفعها للإنتحار عبر قطع أرزاقهم وحرمانهم من حقوقهم وحتى وإن تمكنوا من العيش الكريم تسابقنا لقطع كل السبل التي تكفل لهم الكرامة الإنسانية — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) March 3, 2021

وقال المحامي والكاتب السياسي عبد العزيز بو مجداد: ”إن قرار التربية تعسف غير مقبول بحق البدون“، مشيراً إلى ”الإجراءات التي يتخذها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون بشأن تجديد البطاقات وإضافته جنسيات عشوائية لهم“، وفق قوله، مطالبا النواب بالتحرك لإنقاذ هؤلاء المعلمين.

صحيفة الأنباء/ عاجل | "التربية": مهلة أسبوعين للمعلمين " البدون" لتجديد بطاقتهم أو إنهاء خدماتهم #جريدة_الأنباء الجهاز المركزي يرفض تجديد بطاقاتهم ولجوؤهم للقضاء يتطلب على أقل تقدير ست أشهر فماذا يفعلون بأسبوعين يا وزارة التربية الوزارة تتعسف مع البدون فما الحل ؟! — المحامي / عبدالعزيز بومجداد (@azizBOMEJDAD) March 3, 2021

صحيفة الأنباء/ عاجل | "التربية": مهلة أسبوعين للمعلمين " البدون" لتجديد بطاقتهم أو إنهاء خدماتهم #جريدة_الأنباء تعسف وزارة التربية مع #البدون غير مقبول ماذا يفعلون إذا كان ما يسمى "جهاز مركزي" لا يريد تجديد بطاقاتهم إلا بإضافة جنسيات عشوائية لهم ؟! يا نواب الأمة .. تحركوا — المحامي / عبدالعزيز بومجداد (@azizBOMEJDAD) March 3, 2021

وانتقدت الأستاذة سعاد الحمود القرار والمهلة المحددة لتجديد البطاقات، مقارنةً إياها بالمهلة التي يتم منحها بين الحين والآخر لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم، قائلةً: ”هل يعقل؟! ”معلمين“ يعني محور من محاور العمليه التعليميه يتم التعامل معه بالطريقة!!منحهم مهله تعجيزيه بينما يمدد للعماله السائبه المخالفه شهر تلو الاخر لتعديل أوضاعهم .#وزارة_التربية هذا تكريم المعلم وتقديرة بنظركم؟!“.

هل يعقل ؟!

معلمين يعني محور من محاور العمليه التعليميه يتم التعامل معاه بهالطريقه !! منحهم مهله تعجيزيه بينما يمدد للعماله السائبه المخالفه شهر تلو الاخر لتعديل اوضاعهم .#وزارة_التربية هذا تكريم المعلم وتقديرة بنظركم ؟! pic.twitter.com/16q9d0ts6S — ا. سعاد الحمود 🇰🇼 (@Q80Teach) March 3, 2021

وتصدَرت قضية ”البدون“ في الأيام القليلة الماضية حديث نواب ونشطاء بارزين، طالبوا بحل هذه القضية التي زادت تعقيدا عقب تزايد حالات الانتحار بين أبناء هذه الفئة، وآخرها كان انتحار الطفل علي خالد ياسر.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.

ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناء عليه تتأثر قضية ”البدون“ الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم والذين يقولون تكرارا إنهم مواطنون في حين تخالف السلطات الرسمية هذه الأقوال وتقول بأنهم مواطنون لدول أخرى، وفقا لتقارير محلية.