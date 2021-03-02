البحرين تتوقع عجزًا قدره 3.2 مليار دولار في ميزانية 2021

قالت وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء نقلا عن وزارة المالية إن البلد الخليجي يتوقع تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في ميزانية عام 2021.

وأضافت الوكالة أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليار دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.

وبالنسبة للعام القادم، قدرت الوزارة إجمالي النفقات عند 3.57 مليار دينار مقابل إيرادات إجمالية قدرها 2.46 مليار دينار، مما ينتج عنه تراجع طفيف في العجر إلى حوالي 1.1 مليار دينار.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، انكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة من جائحة كوفيد-19.

ووفق الوكالة فإن البحرين تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، مضيفة أن الصندوق السيادي للثروة (ممتلكات) سيضاعف مساهماته في إيرادات الحكومة بينما تسعى الدولة الخليجية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وراكمت البحرين ديونا ضخمة منذ صدمة أسعار النفط في 2014 و2015. وفي 2018 تلقت برنامج مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء خليجيين وهو ما ساعد في تفادي شح في الائتمان.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قوله إن البلاد ما زالت ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وهي مجموعة إصلاحات للمالية العامة مرتبطة بالمساعدات المالية.

وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019، محذرا من أن البحرين تحتاج إلى خفض الدين الحكومي حالما يترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.