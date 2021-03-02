أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الحكومة المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.

وقال الصباح في بيان صحفي نشره حساب مجلس الوزراء على ”تويتر“ إنه تم استحداث حقيبتين في الحكومة، هما: وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي داخل وخارج الجهاز الحكومي.

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستُعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وتنمية قطاع الاتصالات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب ذلك.

وعرفت الحكومة الجديدة استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، فيما تم الاستغناء عن آخرين، مثل: أنس خالد ناصر الصالح، نائب مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق، وتم الإبقاء على عدة وزراء، من بينهم: وزيرا النفط محمد الفارس، والمالية خليفة حمادة .

ومن بين من بقي في التشكيلة الحكومية الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرًا للدفاع، والشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرًا للخارجية، والشيخ ثامر العلي الصباح وزيرًا للداخلية.

وفُصلت حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، واستُحدثت حقيبتان جديدتان في الحكومة، هما: وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.