الإمارات.. وفاة أحمد بن محمود البلوشي أول سكرتير خاص للشيخ زايد

توفي، اليوم الثلاثاء، أحمد بن محمود المحمود البلوشي، أول سكرتير خاص لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عن عمر قارب الـ 99 عامًا.

والراحل من مواليد منطقة خريس بمدينة العين بإمارة أبوظبي عام 1923.

وقد شغل أحمد محمود البلوشي منصب السكرتير الخاص للشيخ زايد لمدة 40 عاما، منذ توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، في فترة ما قبل الاتحاد.

ونقلت صحيفة البيان المحلية عن السفير محمد المحمود، نجل الفقيد، أن والدهم كان أول سكرتير خاص، حيث عمل تحت إمرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي اختاره ليكون كاتبا؛ لتميزه بحسن كتابة الخط العربي، وكان يتولى كتابة الرسائل الخاصة التي يوجهها الشيخ زايد لإخوانه الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء.

وتفاعل عدد كبير من المعلقين الإماراتيين مع خبر الوفاة، حيث غردوا بصور ومقاطع فيديو للراحل، مع دعوات بالرحمة والمغفرة.

لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان. عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم #احمد_بن_محمود_البلوشي pic.twitter.com/So24uc3vIb — Sara Azzam (@S_araAzzam) March 2, 2021

وشهد وسم ”أحمد بن محمود البلوشي“ تفاعلا كبيرا على موقع تويتر في الإمارات.