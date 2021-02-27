الكويت تؤيد الرد السعودي على تقرير السي آي إيه حول مقتل خاشقجي‎

أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، تأييدها لرد وزارة الخارجية السعودية، على تقرير أمريكي خاص بمقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين.

وقال الخارجية الكویتیة إنها ”تؤيد ما ورد في بیان الخارجیة بشأن التقریر الذي تم تزوید الكونغرس الأمریكي به حول جریمة مقتل جمال خاشقجي“.

وشددت الوزارة في بیان على ”أھمیة الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربیة السعودیة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إقلیمیا ودولیا في دعم سیاسة الاعتدال والوسطیة ونبذ العنف والتطرف وسعیھا الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم“.

وأكدت الوزارة ”رفض دولة الكويت القاطع لكل ما من شأنه المساس بسیادة المملكة العربیة السعودیة“.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد قالت في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة، إنها ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الأمريكي من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة.

وأضافت الوزارة أن “الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع منفذيها وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي“.

وتابعت: “من المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها“.