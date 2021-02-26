البحرين تؤيد بيان الخارجية السعودية ردا على تقرير مقتل خاشقجي

أيدت البحرين ما ورد في بيان الخارجية السعودية بخصوص التقرير المرفوع للكونجرس الأمريكي عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“.

‎وأكدت البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأعربت عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودي.

ورفضت السعودية، مساء الجمعة، ما ورد في تقرير أمريكي خاص بمقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو عامين.‎

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، نشرت الإدارة الأمريكية، التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها:“حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة“.

وأضافت الوزارة أن“الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع منفذيها وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي“.

وتابع البيان:“من المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلًا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها، وسيادتها، واستقلال قضائها“.

وأشارت الوزارة إلى أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ”شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل“.