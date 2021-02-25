أمير قطر يهنئ القيادة السعودية بنجاح العملية الجراحية لمحمد بن سلمان

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأخير، مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن أمير قطر وجه برقيتي تهنئة للملك سلمان وولي عهده، هنأهما فيهما بنجاح العملية الجراحية للأمير محمد بن سلمان.

كما وجه كل من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، تهنئة مماثلة للملك سلمان وولي عهده.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، أن ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، وهي عملية جراحية شائعة لا تشكل خطرًا يذكر على الحياة.

وقال الديوان الملكي السعودي إن الأمير محمد بن سلمان أجرى ”عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض“.

وأضاف الديوان: ”هذه العملية -ولله الحمد- تكللت بالنجاح، وقد غادر المستشفى بعد أن منَّ الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية“.

وكان اتفاق مصالحة وُقع خلال قمة العلا بالسعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنهى مقاطعة كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لقطر، بعد أزمة امتدت أكثر من 3 أعوام.