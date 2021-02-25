ولي عهد البحرين يبحث مع نتنياهو زيارته للمملكة والمشاركة في مصنع لقاحات‎

ذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تحدث مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الخميس، بشأن احتمال مشاركة المملكة في إنشاء مصنع لقاحات في إسرائيل.

وقال البيان، إن الزعيمين بحثا زيارة ربما يقوم بها نتنياهو للبحرين، متى تسمح قيود فيروس كورونا بذلك.

وأضاف البيان: ”أكد ولي عهد البحرين كذلك، على اهتمامه ببحث إمكانية انضمام البحرين للاستثمار في مصنع للقاحات، من المقرر إقامته في إسرائيل مع دول أخرى“.‎

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى التأكيد خلال الاتصال على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأردفت الوكالة أنه ”تم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين، واستعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية“.