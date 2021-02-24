الرئاسة التونسية تعلن تراجع قطر عن إعدام الشاب فخري الأندلسي‎

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، استجابة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن التونسي فخري الأندلسي، وتأجيله إلى الأول من مايو /آيار 2021، على أن يتم النظر في الأثناء في عقوبة بديلة.

و جاء ذلك، عقب تصريحات أدلى بها الشاب التونسي فخري الأندلسي، أكد فيها أنه يواجه حكمًا بالإعدام قال إنه من المنتظر تنفيذه، صباح غدٍ الخميس، وفق ما قال إن السلطات القضائية في قطر أبلغته به.

وقال الأندلسي خلال مقابلة من سجنه في قطر إن القاضي أبلغه، اليوم الأربعاء، أن حكم الإعدام الصادر بشأنه سيتم تنفيذه، فجر غدٍ الخميس، في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي هناك، وإنه تم تسليمه مصحفًا، وسجادة، وجهاز هاتف للاتصال بأهله وتوديعهم، قبل تنفيذ الحكم.

وأكد الأندلسي خلال اتصال مع إذاعة ”جوهرة“ المحلية، أنّ هذا القرار فاجأ الجميع، لا سيما بعد الوعود الكثيرة التي تلقّاها بإبطال الحكم وتبرئته وعودته إلى عائلته، مشيرًا إلى أنه مسجون في قطر منذ 4 سنوات بعد اتهامه بالتورط بجريمة قتل مواطن أجنبي في البلد الخليجي، بينما يتحدث كثيرون عن أن الشاب التونسي يواجه تهمًا بالانتماء إلى ”تنظيم تكفيري متطرف“، الأمر الذي نفاه الأندلسي بشدة.