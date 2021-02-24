مسؤول بحريني في الدوحة لأول مرة بعد المصالحة الخليجية

زار وكيل وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة من نوعها إثر المصالحة التي تمت بين قطر ودول المقاطعة إثر قمة العلا في يناير الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية بنا، فقد سلم وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير وحيد مبارك سيار، خطابا من الوزير عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وحسب ما ذكرت الوكالة، فإن الخطاب تضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا في السعودية في الخامس من كانون الأول/يناير الماضي.

يذكر أن بيان العلا، الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، أحال تفاصيل تطبيق بنود البيان إلى النقاشات الثنائية بين الدول، كل على حدة.