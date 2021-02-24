أسلوب عمل حكومي تتفرد به الإمارات.. ما هو؟ (فيديو إرم)

رحلة النصف مليار كيلومتر تبدأ بـ ”خلوة“، هكذا تقول الإمارات، وهي توثق إنجازها البليغ بأول صور عربية لكوكب المريخ بعدسة مسبار الأمل.

فكرة أشبه بالحلم أطلقت وسط جزيرة صير بني ياس الساحرة في أبوظبي أواخر 2013، في خلوة وزارية استثنائية قدر لها أن تبقى في ذاكرة أهل الإمارات؛ لارتباطها بحدث محلي وعربي غير مسبوق تمثل بالانضمام إلى النادي الضيق لمستكشفي الكوكب الأحمر.

يومها، طلب رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من الجميع اقتراح تحدٍّ جديدٍ تخوضه الإمارات؛ ليتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، وبعد أشهر تحولت الفكرة إلى مبادرة وطنية إستراتيجية لإرسال مسبار لاستكشاف المريخ، وقد تمت المهمة بنجاح غير منقوص.

لكن لا وقت لالتقاط الأنفاس على ما يبدو في نهج حكومة الإمارات الباحثة عن تحدٍّ جديدٍ بخلوة جديدة تعيد إلى الأذهان قصة خروج على مألوف العمل الحكومي المتعارف عليه في العالم، بتقاليده الصارمة وغرفه المغلقة وتراتبيته، وتمسكه بأهداب ”الأصول“ الوظيفية.

”خلوة عام الخمسين“ كما أطلق عليها، تبحث هذه المرة الأولويات التنموية؛ لتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالميا خلال الخمسين عاما المقبلة.

قصة ”الخلوة“ الوزارية الإماراتية، بدأت في 2006، وتنقلت بين أرجاء الإمارات، وبدت للمراقب عن بعد نوعا من الترفيه، وكسرا للبروتوكول في استراحة أو قصر وسط الرمال، وأبعد ما تكون عن العصف الذهني، لكن حكومة الإمارات واصلت بدأب شديد عقد هذه الخلوات والحوارات المفتوحة، ربما ليقينها أن العبرة بالخواتيم.

في ”خلوة الخمسين“ اجتمع قادة الإمارات والوزراء وكبار المسؤولين؛ لتطوير إستراتيجية متكاملة للخمسين عاما المقبلة، ولا ينتظر أن تكشف ”الخلوة“ عن تفاصيل كل فكرة أو اقتراح، لكن المؤكد وفق مراقبين إماراتيين، أن الحصاد سيفوق الحلم الذي ولد في خلوة صير بني ياس.

واللافت أن خلوة الخمسين، تتزامن مع تسليط وسائل إعلام عالمية، مثل وكالة بلومبيرغ الضوء على حدث غير مسبوق: الإمارات تصدر أول منظومة صواريخ للدفاع الجوي محلية الصنع إلى شركة ألمانية.

في الخمسين عاما الماضية، بدأت الإمارات من الصفر تقريبا ووصلت إلى الفضاء، وتلك رسالة بالغة الدلالة لما قد تشهده الخمسون عاما المقبلة.