الكويت.. القبض على نواف المطيري المدان بقضية النائب البنغالي

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام في الكويت، مساء الثلاثاء، القبض على مرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري، المحكوم بالسجن 4 سنوات في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد أيام من ضبط المدان الآخر حسن الخضر.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن ضبط المطيري جرى في أحد جواخير منطقة كبد، وهو ثاني مدان في القضية الشهيرة يتم ضبطه، فيما لا يزال البحث جاريًا لضبط المدان الثالث وهو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الأسبق اللواء مازن الجراح.

وقضت محكمة الجنايات، في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والمتهمين الثلاثة الذين تم إخلاء سبيلهم، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بكفالة (20) ألف دينار كويتي، أكثر من (65) ألف دولار لكل واحد منهم.

كما أمرت المحكمة بتغريم كل من النائب البنغالي، والجراح، والمطيري، مليونًا و970 ألف دينار، لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما من تهم في القضية ذاتها.

ويتعلق الحكم الذي صدر ضد المتهمين بقضية واحدة هي تهمة الرشوة، والإتجار بالبشر، بينما لاتزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.