شبكة الجزيرة القطرية تطلق منصة إعلامية يمينية تستهدف المحافظين الأمريكيين

كشفت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية المرموقة اليوم الثلاثاء عن إطلاق شبكة الجزيرة القطرية منصة إعلامية تستهدف المحافظين الأمريكيين، الجمهور الأساسي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأطلقت الجزيرة على المنصة الجديدة اسم رايتلي (Rightly ) وهي موجهة للجمهوريين الذين يشعرون بالتهميش في وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية في الولايات المتحدة، وأسندت قيادتها للصحفي السابق في قناة ”فوكس نيوز“ سكوت نورفيل.

وأشارت صحيفة ”الغادريان“ البريطانية إلى إغلاق قناة الجزيرة الأمريكية الإخبارية وموقعها الإلكتروني في عام 2016، منوهة إلى أنها ظلت ذات حضور كبير على الإنترنت من خلال منصة AJPlus، لكن الصحيفة البريطانية استغربت من توجه القناة لمخاطبة اليمين وهي ذات توجه ليبرالي بالأساس.

ولفتت شبكة بوليتيكو إلى التذبذب في مسيرة المشرف على منصة الجزيرة الجديدة، ونسبت لموظف سابق في ”هيت ستريت“ وهو موقع إخباري أطلقته ”نيوز كورب“ في أبريل 2016 وأغلق في أغسطس 2017 أن نورفيل ”كان متورطًا في تأرجح سياسات هذا الموقع إلى اليمين“.

وقال موظف سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن سكوت نورفيل لعب دورًا في انتقال هيت ستريت من موقع ليبرالي موجه للشباب كما كان متصورًا في الأصل إلى موقع يميني مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب ”الغارديان“ فقد أعرب بعض موظفي الجزيرة عن استيائهم من إطلاق منصة رايتلي، متسائلين كيف تتماشى مع التزامات الشبكة المعلنة سابقًا لإعطاء صوت للمجتمعات المهمشة.

وستبث المنصة المقرر انطلاقها الخميس المقبل برنامجا باسم Right Now يقدمه ستيفن كينت، وهو معروف بقربه من اليمين المتطرف، إذ لديه صفقة كتاب مع شركة Center Street، وهي شركة كتب محافظة نشرت أعمالًا لمؤلفين من اليمين من بينهم دونالد ترامب وجونيور وكوري ليفاندوفسكي.