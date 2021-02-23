محمد بن راشد ومحمد بن زايد يكرمان فريق "مسبار الأمل" (فيديو)

كرم الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ”مسبار الأمل“.

وكرم الفريق خلال فعاليات خلوة الخمسين التي تقام برئاسة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، وتعقد في باب الشمس بإمارة دبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الوكالة إن تكريم أعضاء الفريق الإماراتي ”تقدير لجهودهم الاستثنائية التي بذلوها على مدى السنوات الست الماضية في تصميم وتنفيذ وبناء مسبار الأمل وإطلاقه بنجاح وتوجيهه طيلة مراحل رحلته إلى الكوكب الأحمر، قبل أن تُتوَّج الرحلة بوصول المسبار مدار المريخ، لتدخل دولة الإمارات رسمياً التاريخ كأول دولة عربية وإسلامية ترسل مهمة فضائية استكشافية إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز العلمي، وصاحبة أول مهمة علمية من نوعها لرصد مناخ المريخ“.

وأثنى الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على جهود أعضاء الفريق ”الذين يمثلون مجموعة من خيرة الكفاءات العلمية والهندسية والبحثية في دولة الإمارات، والذين ينسب لهم الفضل في قيادة أهم مشروع وطني يمثل الإمارات والأمة العربية“.

ويضم الفريق 200 عضو من مهندسين وعلماء وباحثين وتقنيين مختصين، ”ساهموا في إعادة الأمة العربية إلى طريق الإنتاج المعرفي، مستلهمين روح العصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية، التي أنارت بإنجازاتها وابتكاراتها العالم، وما قدموه اليوم هو أكبر فخر للإمارات وأكبر فخر للوطن العربي“، وفق ما ذكر الشيخان محمد بن راشد ومحمد بن زايد.