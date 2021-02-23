أبوظبي تحذف دول الخليج من القائمة الخضراء الخاصة بكورونا

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن ”القائمة الخضراء“ المحدثة للمسافرين القادمين إلى الإمارة، لتضم القائمة الجديدة 10 دول ليس من بينها أيٌّ من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في ”القائمة الخضراء“ من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم -فقط- إجراء فحص ”بي سي آر“ عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وبحسب آخر تحديث للقائمة فقد تم حذف السعودية ومنغوليا يوم الإثنين، لتشمل القائمة -حاليا- كلا من أستراليا، والصين، وآيسلندا، وبوتان، وجرين لاند، وسلطنة بروناي، وسنغافورة، وموريشيوس، ونيوزيلندا، وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وأشارت الدائرة إلى أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وكان التحديث الماضي قبل نحو أسبوعين شمل حذف كل من قطر وسلطنة عمان والبحرين من القائمة الخضراء.

وتعول دول مجلس التعاون على رفع وتيرة تلقي اللقاحات للتعافي من جائحة كورونا.