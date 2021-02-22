مسؤولون إماراتيون وقطريون يعقدون أول لقاء بينهما منذ الأزمة الخليجية

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن وفدين رسميين يمثلان كلا من الإمارات وقطر، التقيا في الكويت، اليوم الإثنين، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا، في القمة الخليجية الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، وأكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمن الجانبان جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان العلا، وقدما الشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ على المساعي التي بذلتها بلاده في رأب الصدع ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين، وفق الوكالة نفسها.

وأحال بيان العلا، الذي وقع في القمة الخليجية، في الخامس من يناير، وأنهى الأزمة الدبلوماسية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، تفاصيل تطبيق بنود البيان إلى النقاشات الثنائية بين الدول.

وبدأت أولى خطوات تطبيق بنود بيان العلا من جانب الإمارات، بإعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر بعد أيام قليلة من القمة الخلجية.