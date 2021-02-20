وفاة النائب الكويتي السابق باسل سعد الراشد

توفي النائب الكويتي السابق باسل سعد الراشد في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن عمر يناهز الـ 54 عاماً.

وأفادت حسابات إخبارية محلية بأن الراشد توفي ”بسكتة قلبية أثناء نومه في مزرعته بمنطقة العبدلي“.

وفاة النائب السابق باسل الراشد

إنا لله وإنا إليه راجعون بعد تعرضه لسكته قلبية أثناء نومه في مزرعته بالعبدلي pic.twitter.com/SgXVw4gjwT — خاص الكويت (@BreakingQ81) February 20, 2021

ونعى سعد باسل سعد الراشد نجل النائب الراحل والده بتغريدة عبر حسابه في ”توتير“، جاء فيها ”((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) بقـلـوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنتقل إلى رحمة الله تعالى: والدي *باسل سعد عبدالعزيز الراشد* إنا لله وإنا إليه راجعون“.

((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) بقـلـوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنتقل إلى رحمة الله تعالى: والدي *باسل سعد عبدالعزيز الراشد* إنا لله وإنا إليه راجعون — سعد باسل سعد الراشد (@SB_ALRASHED) February 20, 2021

ونعى نواب سابقون ونشطاء وإعلاميون النائب الراحل، مشيدين بإنجازاته البرلمانية أثناء عضويته في مجلس الأمة ومستذكرين بعضاً من مداخلاته الموثقة بمقاطع فيديو والتي تتحدث عن قضايا بارزة في الكويت.

خالص العزاء و المواساة لآل الراشد الكرام في وفاة الأخ الخلوق و الجار النائب السابق #باسل_سعد_الراشد رحمه الله و غفر له ونسأل الله ان يصبر قلوب اهله و محبيه . إنا لله وإنا إليه راجعون — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) February 20, 2021

والراحل من مواليد 1967، شغل عضوية مجلس الأمة عام 2003 عن الدائرة العاشرة، حاز على عضوية مجلس شركة ”اسمنت الكويت“، وعضوية مجلس إدارة شركة ”الكيبل التلفزيوني“، وعضو مؤسس في جمعية حماية المال العام.