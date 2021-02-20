أخبار

وفاة النائب الكويتي السابق باسل سعد...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

وفاة النائب الكويتي السابق باسل سعد الراشد

توفي النائب الكويتي السابق باسل سعد الراشد في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن عمر يناهز الـ 54 عاماً. وأفادت حسابات إخبارية محلية بأن الراشد توفي "بسكتة قلبية

+A -A
المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

توفي النائب الكويتي السابق باسل سعد الراشد في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن عمر يناهز الـ 54 عاماً.

وأفادت حسابات إخبارية محلية بأن الراشد توفي ”بسكتة قلبية أثناء نومه في مزرعته بمنطقة العبدلي“.

ونعى سعد باسل سعد الراشد نجل النائب الراحل والده بتغريدة عبر حسابه في ”توتير“، جاء فيها ”((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) بقـلـوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنتقل إلى رحمة الله تعالى: والدي *باسل سعد عبدالعزيز الراشد* إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ونعى نواب سابقون ونشطاء وإعلاميون النائب الراحل، مشيدين بإنجازاته البرلمانية أثناء عضويته في مجلس الأمة ومستذكرين بعضاً من مداخلاته الموثقة بمقاطع فيديو والتي تتحدث عن قضايا بارزة في الكويت.

والراحل من مواليد 1967، شغل عضوية مجلس الأمة عام 2003 عن الدائرة العاشرة، حاز على عضوية مجلس شركة ”اسمنت الكويت“، وعضوية مجلس إدارة شركة ”الكيبل التلفزيوني“، وعضو مؤسس في جمعية حماية المال العام.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play