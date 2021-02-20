ملك البحرين يلتقي محمد بن راشد ومحمد بن زايد في مقر إقامته في أبوظبي

التقى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة غي مقر إقامته في أبوظبي اليوم السبت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت ”وام“ إن الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد نقلا إلى ملك البحرين ”تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات“.

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء ”تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين“

وعبر ملك البحرين، بحسب الوكالة ”عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدا متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما“.

يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بدأ الإثنين الماضي، زيارة خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال عاهل البحرين لدى وصوله إلى الإمارات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، بحسب ”وام“.

ويرافق العاهل البحريني خلال الزيارة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.