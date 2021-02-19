العائلة الحاكمة في دبي: الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في منزلها

نقلت السفارة الإماراتية في لندن بيانا للعائلة الحاكمة في دبي، اليوم الجمعة، أكد أن الشيخة لطيفة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتلقى الرعاية في منزلها.

وقال البيان: ”رداً على التقارير الإعلامية المتعلقة بالشيخة لطيفة، نود أن نشكر أولئك الذين عبروا عن قلقهم على سلامتها، على الرغم من التغطية الإعلامية التي لا تعكس بالتأكيد الموقف الفعلي“.

وأضاف: ”أكدت عائلتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل، بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين.. إنها مستمرة في التحسن، ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب“.