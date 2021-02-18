بي بي سي تواجه عاصفة انتقادات خليجية واتهامات بالانحياز

تواجه الخدمة الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، عاصفة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي في دول خليجية، إثر اتهامها بـ“التحامل والانحياز“.

ودشن نشطاء خليجيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسمًا تحت عنوان #بلوكبيبي_سي، للمطالبة بمقاطعة الشبكة، إثر ما يعتبرونه استهدافا متكررا، لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية.

صناعة المعارضة

وشارك النشطاء نماذج مما يصفونه بتحامل الشبكة البريطانية على الدول الثلاث، حيث أوردوا مقابلة أجرتها بي بي سي مع آلاء الصديق، حيث تم تقديمها على أنها معارضة إماراتية في الخارج.

وذكر النشطاء بعلاقة آلاء الصديق مع قطر التي استضافتها لسنوات، قبل أن تغادر عام 2018 حاملة جواز سفر سوري مزور، أشارت تقارير إلى أن النظام في الدوحة هو من زودها به.

واعتبر النشطاء أن الترويج لآلاء الصديق على أنها معارضة سياسية إماراتية مقيمة في الخارج يتضمن نوعا من عدم المهنية، أشبه بمحاول ”صنع معارضة“ على حد قولهم.

ورغم أن الانتقادات انصبت على شبكة بي بي سي بشكل عام، إلا أن بعض النشطاء أشار إلى أن بي بي سي العربية أكثر تحيزًا في تغطاياتها المتعلقة بالدول الثلاث.

وقال الناشط الإماراتي حامد رعاب: ”لطالما تتعامل بي بي سي العالمية عامة، وبي بي سي العربية خاصة من منظور محدد ولا تريد الحياد عنه بل وتعمل على قراءة الصورة من زاوية واحدة، وهي داعمة بانتظام لجماعات الظلام واخوان الفساد وتنفث في العقد.. فكل شريف ما عليه إلا #بلوكبيبي_سي“.

لطالما تتعامل @BBCWorld عامة و @BBCArabic خاصة من منظور محدد ولا تريد الحياد عنه بل وتعمل على قراءة الصورة من زاوية واحدة ، وهي داعمة بانتظام لجماعات الظلام واخوان الفساد وتنفث في العقد .. فكل شريف ما عليه إلا #بلوك_بي_بي_سي pic.twitter.com/7wyRrjr0QB — حـ ا مـ د ر عــ ا ب (@Hamedruaab) February 18, 2021

بدوره قال الصحفي محمد المناعي: ”ما فشلت قناة في بث سمومها – الخنزيرة- إلاّ وظهرت سموم التي دربتها !!! عجباً لأمركم .. العالم يحارب كورونا وينتظر الفرج من الله وفئام يعكفون على صياغة المؤامرات !! #بلوكبيبي_سي مآلكم إلى زوال إن شاء الله“.

ما فشلت قناة في بث سمومها

– الخنزيرة- إلاّ وظهرت سموم التي دربتها !!! عجباً لأمركم .. العالم يحارب كورونا وينتظر الفرج من الله وفئام يعكفون على صياغة المؤامرات !! #بلوك_بي_بي_سي مآلكم إلى زوال إن شاء الله. — محمد المناعي (@m_almannaei) February 18, 2021

وقال الباحث السعودي محمد الهدلاء: ”محاولة شيطنة الإمارت العربية المتحدة من قِبل قناة الكذب والدجل الجزيرة وقناة بي بي سي لم تكن وليدة اليوم ولكنها هذه الأيام زادة من أجل التغطية على نجاح تجربة الإمارات الفضائية هذه القنوات تحاول عبثا تغطية الشمس بغربال فـ الإمارات معروفة لاينقص من مكانتها وشاية حاقد ”.

محاولة شيطنة الإمارت العربية المتحدة من قِبل قناة الكذب والدجل الجزيرة وقناة بي بي سي لم تكن وليدة اليوم ولكنها هذه الأيام زادة من أجل التغطية على نجاح تجربة الإمارات الفضائية هذه القنوات تحاول عبثا تغطية الشمس بغربال فـ الإمارات معروفة لاينقص من مكانتها وشاية حاقد#بلوك_بي_بي_سي — 🇸🇦 DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) February 18, 2021

وأشار الكاتب الإماراتي محمد سعيد القبيسي إلى قيام الصين قبل أيام بحظر قناة بي بي سي وقال: ”اتمنى ان تخطو كل الدول العربية هذه الخطوة وتحظرها نهائيا لانها لا تنشر الا القيل والقال من افواه العامة غير معتمدة على تقارير او ادلة حقيقية“.

#بلوك_بي_بي_سي

قبل ايام قامت الصين بحظر هذه القناة واتمنى ان تخطو كل الدول العربية هذه الخطوة وتحظرها نهائيا لانها لا تنشر الا القيل والقال من افواه العامة غير معتمدة على تقارير او ادلة حقيقية.#الامارات pic.twitter.com/aPf43Eopb2 — محمد سعيد القبيسي (@alqubaisimohd) February 18, 2021

وقال حساب الدرع الإماراتي على تويتر: ”قناة الجزيرة وقناة BBC العربية تديرها نفس قطع الغيار فمسار القناتين لا يتشابه بالصدفة بل لأن المحركات واحدة مع اختلاف المحرك الذي يعمل في الظل في حالة بي بي سي والتشابه الكبير يقع أيضا على طاقم القناتين الذين ينفذون أجنداتهم الشخصية في ذات الوقت“.

”ثورة“ في البحرين

وشارك النشطاء كذلك ما اعتبروه تحيزا من الشبكة ضد مملكة البحرين، حيث تناولت في تقرير مطول ما قالت إنها ”ثورة منسية“ في إشارة إلى حتجاجات شهدتها المنامة بدايات ما عرف بالربيع العربي وانتهت.

وقالت الناشطة عائشة المهيري: ”الفوضى.. وافتقاد الأمن وتهديد الآمنين .. ونشر الخراب والدمار وغلق مجتمع التعليم والخروج على الحاكم.. ثورة!!. ( مالكم كيف تحكمون)“.

وأضافت في تغريدة على تويتر تضمنت رابط التقرير: ”اللهم احفظ مملكة البحرين العزيزة آمنه مطمئنة تتبختر في الانجاز والتطور والأمان تحت راية المجد آل خليفة . وليمت الحاقدون.#بلوكبيبي_سي“.

الفوضى.. وافتقاد الأمن وتهديد الآمنين .. ونشر الخراب والدمار وغلق مجتمع التعليم والخروج على الحاكم ..ثورة !!. ( مالكم كيف تحكمون) اللهم احفظ مملكة البحرين العزيزة آمنه مطمئنة تتبختر في الانجاز والتطور والأمان تحت راية المجد آل خليفة . وليمت الحاقدون.#بلوك_بي_بي_سي https://t.co/yMK79aajuf — Ayesha Almehairi (@a_almeheri) February 17, 2021

واعتبر النشطاء أن الخط التحريري للشبكة البريطانية ”مختطف“ من قبل جماعات مناهضة للدول الخليجية الثلاث، الأمر الذي انعكس على التقارير والتغطيات المتعلقة بها.

وقال الصحفي السعودي خالد الزعتر: ”الإعلام الذي يسمح للحاقدين بالسيطرة على خط تحريره سيتحول مع الوقت إلى ( إعلام فاشل ) و سينتهي به الأمر ( للسقوط المدوي ) وهذا هو الحال مع قناة BBC التي يسيطر على توجهاتها أصحاب الأفكار الحاقده على الدول العربية“.

الإعلام الذي يسمح للحاقدين بالسيطرة على خط تحريره سيتحول مع الوقت إلى ( إعلام فاشل ) و سينتهي به الأمر ( للسقوط المدوي ) وهذا هو الحال مع قناة BBC التي يسيطر على توجهاتها أصحاب الأفكار الحاقده على الدول العربية #بلوك_بي_بي_سي — خالد الزعتر (@khzaatar) February 18, 2021

وأضاف: ”بعد السقوط المدوي لجماعات الإسلام السياسي في مرحلة الربيع العربي وفقدان شعبيتها ومنصاتها الإعلامية سعت هذه الجماعات للتوغل في القنوات الخارجية مثل BBC لنشر سمومها وتوفير منصات إعلامية تخدم التوجهات الحاقدة لهذه الجماعات على الدول العربية #بلوكبيبي_سي“.