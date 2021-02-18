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"التمييز" الكويتية تبرّئ النائب الس...
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"التمييز" الكويتية تبرّئ النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

برأت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الكاتب السياسي والبرلماني السابق ناصر الدويلة من تهمة "الإساءة إلى السعودية". #التمييز تؤيد براءة المحامي ناصر

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

برأت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الكاتب السياسي والبرلماني السابق ناصر الدويلة من تهمة ”الإساءة إلى السعودية“.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات في ”تويتر“.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده؛ بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

وغالبا ما تثير مواقف وآراء الدويلة ردود فعل مستهجنة في دول الخليج العربي، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها بضع دول خليجية بأنها ”جماعة إرهابية“.

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"التمييز" الكويتية تبرّئ النائب الس...
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غرفتا تجارة أبوظبي وتل أبيب توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي

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المصدر: فريق التحرير

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، اتفاقية اقتصادية بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص، وممارسة الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بمجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

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