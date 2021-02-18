"التمييز" الكويتية تبرّئ النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

برأت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الكاتب السياسي والبرلماني السابق ناصر الدويلة من تهمة ”الإساءة إلى السعودية“.

#التمييز تؤيد براءة المحامي ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية في «تويتر» https://t.co/eu1OvrWxHR — الراي (@AlraiMediaGroup) February 18, 2021

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات في ”تويتر“.

محكمة التمييز تؤيد براءة المحامي #ناصر_الدويلة من تهمة الإساءة ل #السعودية في تويتر pic.twitter.com/mj2blTgRSu — تفتيشنا (@Tafteshq8) February 18, 2021

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده؛ بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

وغالبا ما تثير مواقف وآراء الدويلة ردود فعل مستهجنة في دول الخليج العربي، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها بضع دول خليجية بأنها ”جماعة إرهابية“.