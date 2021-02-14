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من هو محمد محمود آل خاجة أول سفير إ...
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من هو محمد محمود آل خاجة أول سفير إماراتي في إسرائيل؟

دخل التاريخ بصفته أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إسرائيل، بعد أشهر من اتفاق سلام وقعه البلدان مهد لإقامة علاقات بينهما لأول مرة.. إنه الدبلوماسي

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المصدر: فريق التحرير

دخل التاريخ بصفته أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إسرائيل، بعد أشهر من اتفاق سلام وقعه البلدان مهد لإقامة علاقات بينهما لأول مرة.. إنه الدبلوماسي الإماراتي محمد محمود آل خاجة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الحكومة الإماراتية أن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير للبلاد في دولة إسرائيل.

ويعتبر آل خاجة من الدبلوماسيين البارزين في الخارجية الإماراتية، حيث شغل لأكثر من 10 سنوات منصب مدير مكتب وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وخبر محمد محمود آل خاجة، بحكم توليه منصب مدير مكتب وزير الخارجية جميع ملفات الدبلوماسية الإماراتية، وكان حاضرا في لقاءات صناع القرار على مستوى الخارجية مع المسؤولين الأجانب الذين تمتع بعلاقات واسعة مع عدد كبير منهم.

وإضافة إلى عمله في وزارة الخارجية، يمارس محمد محمود آل خاجة نشاطا أكاديميا، إذ تم تعيينه عضوا في مجلس أمناء جامعة السوربون البارزة في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ 2018.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب في إسرائيل في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي.

وفي أغسطس/آب توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل إلى اتفاق، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، يمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

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من هو محمد محمود آل خاجة أول سفير إ...
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وزيرا خارجية الإمارات وسلطنة عمان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

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المصدر: فريق التحرير

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم الأحد سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين أجريا مشاورات تطرقت إلى ”مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية“.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد وصل إلى سلطنة عمان في وقت سابق اليوم الأحد في زيارة قصيرة للسلطنة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن وزير الخارجية البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له.

 

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