وزيرا خارجية الإمارات وسلطنة عمان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم الأحد سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين أجريا مشاورات تطرقت إلى ”مختلف الجوانب الخاصة بالعلاقات العمانية الإماراتية والصلات التاريخية والثقافية“.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد وصل إلى سلطنة عمان في وقت سابق اليوم الأحد في زيارة قصيرة للسلطنة.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن وزير الخارجية البوسعيدي كان في استقبال الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له.