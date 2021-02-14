وزيرا خارجية الإمارات وسلطنة عمان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

طرحت شركة غوغل تحديثًا جديدًا بمزايا مهمة، تقدم إصلاحًا للأخطاء الموجودة في تطبيق يوتيوب لأجهزة آيفون وآيباد، وهو التحديث الأول لتطبيق رئيس من غوغل لنظام iOS منذ شهر ديسمبر.

ويأتي تحديث يوتيوب في الوقت الذي واجه فيه مالكو آيفون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسالة توضح أن هذا التطبيق قديم عند محاولة تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل، ولم تكن هناك مشكلة أمنية فعلية، وتمت إزالة التحذير بسرعة.

وبالنظر إلى أنه يتم تحديث تطبيقات غوغل لنظام التشغيل iOS من أجل إضافة الميزات الجديدة أو لإصلاح الأخطاء، فإنك ترى تحديثات لقوائم صفحات التطبيقات، التي تتضمن تفاصيل خصوصية التطبيق الجديدة.

وتمثل هذه التصنيفات الحد الأقصى من فئات البيانات التي يمكن جمعها، بمعنى إذا كنت تستخدم كل ميزة وخدمة متاحة في التطبيق.

وتقدم البيانات التي تقدمها إلى منتجات غوغل خدمات مفيدة لك، ويمكنك دائمًا التحكم في إعدادات الخصوصية عن طريق زيارة حساب غوغل، أو الانتقال مباشرة إلى منتجات غوغل التي تستخدمها عبر iOS.

وتطلب شركة أبل من الشركات تطبيق ملصقات الخصوصية، التي أطلقتها في 14 ديسمبر، قبل أن تتمكن من تحديث تطبيقات iOS الحالية.

وتلقت بعض تطبيقات غوغل الأخرى – Stadia و Authenticator و Translate و Classroom، على سبيل المثال– تحديثات iOS.