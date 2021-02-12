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احتفال قطري بذكرى تحرير مدينة سعودي...
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احتفال قطري بذكرى تحرير مدينة سعودية في حرب الخليج يثير سجالًا على تويتر

أثار احتفال رسمي نظمته قطر، بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الخفجي السعودية المحاذية للكويت، خلال حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي، جدلًا وسجالًا كبيرين على

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار احتفال رسمي نظمته قطر، بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الخفجي السعودية المحاذية للكويت، خلال حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي، جدلًا وسجالًا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين الخليجيين.

وسقطت الخفجي بيد الجيش العراقي لأيام معدودة، في يناير/كانون الثاني العام 1991، قبل أن تستعيدها قوات التحالف التي خاضت حينها حربًا كبيرة لتحرير الكويت، حملت اسم ”عاصفة الصحراء“، وقادتها واشنطن.

ونظمت الدوحة، على مسرح أكاديمية الخدمة الوطنية، حفلاً حمل عنوان ”أوبريت الخدمة الوطنية“ لتكريم الضباط، وضباط الصف، والجنود التابعين للقوات المسلحة القطرية المشاركين في حرب تحرير الكويت، ومعركة تحرير الخفجي بمناسبة مرور 30 سنة عليها، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، الاحتفال، قبل أن يكتب عبر حسابه على ”إنستغرام“ معلقًا على الفعالية:“شهدت، اليوم، أوبريت الخدمة الوطنية، واستذكرنا فيه مرور 30 عامًا على معركة تحرير الخفجي، وتضحيات جنودنا البواسل الذين شاركوا في تجسيد معنى الإخوة والتضامن“.

انتقاد

لكن أخبار الاحتفال أثارت ردود فعل مختلفة في السعودية، حيث انتقد مدونون سعوديون كثر، وبينهم نخب وأسماء معروفة، الخطوة القطرية التي عدّوها تضخيمًا لدور القوات القطرية في حرب تحرير الخفجي.

وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، في تغريدة عبر تويتر، رد فيها على صحيفة ”الشرق“ القطرية، التي تناقلت أخبارًا وصورًا عن الاحتفال:“مع كل الاحترام والتقدير لسمو الأمير، لكن واضح أن كاتب الخبر من الإخوة المرتزقة عشان كذا نقول له:“تخسى.. الذين حرروا الخفجي جنود الحرس الوطني التابعون للقيادة السعودية، الجنود القطريون (من أصول أفريقية) كانت مهامهم لوجستية فقط ( إعداد الطعام وخلافه)، وليست قتالية“.

وأضاف اللاحم في تغريدة ثانية:“رحم الله الشهداء، لكن الجنود القطريين المشاركين في معركة الخفجي كانوا من أصول أفريقية (مجنسين)، وينحصر عملهم في إعداد الطعام للقوات المشتركة، وهذا مثبت تاريخيًا، أصلًا مافيه قوات قطرية بالمفهوم العسكري يومها، وكلنا نذكر (الكمونية) التي يسوونها ذولاك“.

وقال الكاتب السعودي إبراهيم السليمان، في سياق مشكك أيضًا بدور قطر في تلك المعركة:“التاريخ لا يمكن طمسه بقليل من الأغاني“.

وكتب صاحب حساب ”غسان“ السعودي المعروف:“نعرفكم، ونعرف وش سويتم في اجتماع مجلس الخليح يوم قايضتم البحرين عشان تدخلون بالاسم في جيوش التحالف لتحرير الكويت، ونعرف من أعطى الإحداثيات للحوثيين في حرب اليمن، ونعرف ليش طردتكم السعوديه من التحالف. الكلام غير والواقع غير“.

وأثارت تلك المواقف ردودًا مناهضة من قبل مدونين قطريين كثر تمسكوا برواية بلادهم الرسمية حول دورها في حرب الخليج الثانية.

ورغم وجود الكثير من المراجع المكتوبة والمقابلات التلفزيونية التي لا يزال كثير من ضيوفها أحياء، وهم ضباط ومسؤولون عسكريون وسياسيون، شاركوا أو عاصروا حرب ”عاصفة الصحراء“، إلا أن الجدل حول الدور القطري في تلك الحرب ظل محل سجال بين المغردين.

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احتفال قطري بذكرى تحرير مدينة سعودي...
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قطر: نتطلع لتعزيز التعاون مع تركيا ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

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المصدر: إرم نيوز

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون مع تركيا والاستمرار في المشاورات المشتركة، معربًا عن شكره لأنقرة، على دعمها المصالحة الخليجية ومثمنًا موقفها من نتائج قمة العلا.

وأضاف الوزير القطري، خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره التركي مولود أوغلو، في العاصمة القطرية: أن ”هذه زيارة مهمة، ناقشنا فيها عدة ملفات إقليمية، وهنا أشكر تركيا على دعمها للمصالحة الخليجية، ونثمن موقفها وترحيبها بنتائج قمة العلا“.

وفي ملف النووي الإيراني، قال الوزير القطري: إن بلاده وتركيا ”تتفقان على تشجيع الولايات المتحدة وإيران على الانخراط مرة أخرى، من أجل حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية“.

كما رحب الوزير القطري بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، معتبرًا أن ذلك ”علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي، وسيستمر دعم قطر لليبيا للخروج من أزمتها والذهاب إلى الانتخابات بشكل سلس، وأن تكون هناك انتخابات واضحة ونزيهة وشفافة، تلبي طموح الشعب الليبي“.

من جهته، قال مولود أوغلو وزير خارجية تركيا، إن علاقات تركيا مع قطر إستراتيجية مميزة، وتربطها روابط قوية.

وأضاف الوزير التركي: ”تطرقنا إلى ليبيا والعملية الانتقالية في ليبيا، وكيف يمكننا دعم الحكومة الليبية الآن، من أجل المساهمة في رفاه الشعب في ليبيا، نحن نريد السلام ووحدة الأرض في ليبيا، ونريد أن يكون هناك استقرار“.

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية وتعزيز الوحدة الداخلية.

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