احتفال قطري بذكرى تحرير مدينة سعودية في حرب الخليج يثير سجالًا على تويتر

أثار احتفال رسمي نظمته قطر، بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الخفجي السعودية المحاذية للكويت، خلال حرب الخليج الثانية في تسعينيات القرن الماضي، جدلًا وسجالًا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين الخليجيين.

وسقطت الخفجي بيد الجيش العراقي لأيام معدودة، في يناير/كانون الثاني العام 1991، قبل أن تستعيدها قوات التحالف التي خاضت حينها حربًا كبيرة لتحرير الكويت، حملت اسم ”عاصفة الصحراء“، وقادتها واشنطن.

ونظمت الدوحة، على مسرح أكاديمية الخدمة الوطنية، حفلاً حمل عنوان ”أوبريت الخدمة الوطنية“ لتكريم الضباط، وضباط الصف، والجنود التابعين للقوات المسلحة القطرية المشاركين في حرب تحرير الكويت، ومعركة تحرير الخفجي بمناسبة مرور 30 سنة عليها، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، الاحتفال، قبل أن يكتب عبر حسابه على ”إنستغرام“ معلقًا على الفعالية:“شهدت، اليوم، أوبريت الخدمة الوطنية، واستذكرنا فيه مرور 30 عامًا على معركة تحرير الخفجي، وتضحيات جنودنا البواسل الذين شاركوا في تجسيد معنى الإخوة والتضامن“.

انتقاد

لكن أخبار الاحتفال أثارت ردود فعل مختلفة في السعودية، حيث انتقد مدونون سعوديون كثر، وبينهم نخب وأسماء معروفة، الخطوة القطرية التي عدّوها تضخيمًا لدور القوات القطرية في حرب تحرير الخفجي.

وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، في تغريدة عبر تويتر، رد فيها على صحيفة ”الشرق“ القطرية، التي تناقلت أخبارًا وصورًا عن الاحتفال:“مع كل الاحترام والتقدير لسمو الأمير، لكن واضح أن كاتب الخبر من الإخوة المرتزقة عشان كذا نقول له:“تخسى.. الذين حرروا الخفجي جنود الحرس الوطني التابعون للقيادة السعودية، الجنود القطريون (من أصول أفريقية) كانت مهامهم لوجستية فقط ( إعداد الطعام وخلافه)، وليست قتالية“.

مع كل الاحترام والتقدير لسمو الامير لكن واضح ان اللي كاتب الخبر من الأخوة المرتزقة عشان كذا نقول له :

تخسى .. اللي حرر الخفجي جنود الحرس الوطني التابعين للقيادة السعودية

الجنود القطريين(من اصول افريقية) كانت مهامهم لوجستية فقط ( إعداد الطعام وخلافه) وليست قتالية https://t.co/OTHnWZaoDQ — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) February 12, 2021

وأضاف اللاحم في تغريدة ثانية:“رحم الله الشهداء، لكن الجنود القطريين المشاركين في معركة الخفجي كانوا من أصول أفريقية (مجنسين)، وينحصر عملهم في إعداد الطعام للقوات المشتركة، وهذا مثبت تاريخيًا، أصلًا مافيه قوات قطرية بالمفهوم العسكري يومها، وكلنا نذكر (الكمونية) التي يسوونها ذولاك“.

رحم الله الشهداء

لكن الجنود القطريين المشاركين في معركة الخفجي كانوا من أصول افريقية (مجنسين)وينحصر عملهم في إعداد الطعام للقوات المشتركة وهذا مثبت تاريخياً

أصلاً مافيه قوات قطرية بالمفهوم العسكري يومها

وكلنا نذكر (الكمونية) اللي يسوونها ذولاك https://t.co/sUjOjyXVrt — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) February 12, 2021

وقال الكاتب السعودي إبراهيم السليمان، في سياق مشكك أيضًا بدور قطر في تلك المعركة:“التاريخ لا يمكن طمسه بقليل من الأغاني“.

التاريخ لا يمكن طمسه بقليل من الاغاني.. https://t.co/67T4A7jBop — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) February 12, 2021

وكتب صاحب حساب ”غسان“ السعودي المعروف:“نعرفكم، ونعرف وش سويتم في اجتماع مجلس الخليح يوم قايضتم البحرين عشان تدخلون بالاسم في جيوش التحالف لتحرير الكويت، ونعرف من أعطى الإحداثيات للحوثيين في حرب اليمن، ونعرف ليش طردتكم السعوديه من التحالف. الكلام غير والواقع غير“.

نعرفكم ونعرف وش سويتم في اجتماع مجلس الخليح يوم قايضتم البحرين عشان تدخلون بالاسم في جيوش التحالف لتحرير الكويت ونعرف من اعطى الاحداثيات للحوثيين في حرب اليمن ونعرف ليش طردتكم السعوديه من التحالف . الكلام غير والواقع غير https://t.co/KlmMTGoOjx — GASSAN🇸🇦 (@gassan_z) February 12, 2021

وأثارت تلك المواقف ردودًا مناهضة من قبل مدونين قطريين كثر تمسكوا برواية بلادهم الرسمية حول دورها في حرب الخليج الثانية.

مبروك لسعادة السيد #علي_سعيد_الخيارين التكريم الأميري بمنحه سيف تميم بن حمد آل ثاني العسكري وذلك لدوره في معركة تحرير الخفجي، وتنفيذا لأمر سموه الكريم سيتم منح كل من شارك في حرب تحرير الكويت نوط العمليات العسكرية وعددهم 2995. #تكريم_مستحق#تاريخٌ_يذكر

👇 https://t.co/Ccff4Q8IGj — عيسى محمد آل إسحاق (@issaalishaq) February 12, 2021

🎥 | سموّ الأمير والقائد الأعلى للقوات المسلّحة القطرية @TamimBinHamad يشهد أوبريت "الخدمة الوطنية" الذي تضمّن تكريم المُشاركين في حرب تحرير #الكويت 🇰🇼 ومدينة #الخفجي بمناسبة مرور 30 سنة عليها لمشاهدة لقطات من الأوبريت 👇🏻https://t.co/IocAJzYYlG#نديب_قطر pic.twitter.com/U3SQdRpPCH — نديب قطر (@NadeebQa) February 12, 2021

ورغم وجود الكثير من المراجع المكتوبة والمقابلات التلفزيونية التي لا يزال كثير من ضيوفها أحياء، وهم ضباط ومسؤولون عسكريون وسياسيون، شاركوا أو عاصروا حرب ”عاصفة الصحراء“، إلا أن الجدل حول الدور القطري في تلك الحرب ظل محل سجال بين المغردين.