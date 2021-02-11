نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

أخبار

الرئيس العراقي يجري مباحثات مع الشي...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الرئيس العراقي يجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، أن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجرى مباحثات مع الرئيس العراقي برهم

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، أن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجرى مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن الرئيس العراقي أعرب خلال اللقاء عن تهنئته للإمارات و العالم العربي بوصول  ”مسبار الأمل “ إلى كوكب المريخ، مؤكدا أنه ”إنجاز تاريخي مشرف ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب“.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد ”بحث مع برهم صالح العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وأشارت الوكالة إلى أن الضيف العراقي أطلع ولي عهد أبوظبي على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، ومجمل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت أن الشيخ محمد بن زايد أكد لبرهم صالح ”حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ووحدته ومكتسباته، ومواصلة دعمه“، مؤكدا أن العراق ”ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الرئيس العراقي يجري مباحثات مع الشي...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم للحوثيين

+A -A
المصدر: فريق التحرير

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء السيطرة على حريق في طائرة مدنية في مطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية، نقلًا عن التحالف العربي، إن الحوثيين في اليمن هاجموا مطار أبها جنوب المملكة، ما أشعل حريقًا، وتمت السيطرة عليه في طائرة مدنية.

وأكد التحالف في بيان أن محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب تعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر.

ولم يعلن التحالف عن وقوع إصابات، ولم يذكر كيف تم تنفيذ الهجوم، ولكنه كان أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين في جنوب السعودية.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play