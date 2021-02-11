الرئيس العراقي يجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، أن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أجرى مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن الرئيس العراقي أعرب خلال اللقاء عن تهنئته للإمارات و العالم العربي بوصول ”مسبار الأمل “ إلى كوكب المريخ، مؤكدا أنه ”إنجاز تاريخي مشرف ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب“.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد ”بحث مع برهم صالح العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وأشارت الوكالة إلى أن الضيف العراقي أطلع ولي عهد أبوظبي على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، ومجمل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت أن الشيخ محمد بن زايد أكد لبرهم صالح ”حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ووحدته ومكتسباته، ومواصلة دعمه“، مؤكدا أن العراق ”ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك“.