وزير خارجية عمان: مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، خلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.

وقال البوسعيدي: ”فيما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة“.

وأضاف الوزير العماني أن السلطنة ”ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناءً على حل الدولتين“.

من جهة أخرى، قال البوسعيدي إن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وسُئل الوزير في فعالية عبر الإنترنت عن فرص توسط عمان في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، فقال إن مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن، ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.

وأضاف الوزير: ”أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران.. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات“.

وجدد البوسعيدي، الذي تولى منصبه في أغسطس آب، التأكيد على سياسة بلاده القائمة منذ فترة طويلة على الحياد في المنطقة المضطربة، موضحا أن مسقط ”تسعى دائما لدعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف“.