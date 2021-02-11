وزير خارجية عمان: مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، خلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.
وقال البوسعيدي: ”فيما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة“.
وأضاف الوزير العماني أن السلطنة ”ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناءً على حل الدولتين“.
من جهة أخرى، قال البوسعيدي إن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.
وسُئل الوزير في فعالية عبر الإنترنت عن فرص توسط عمان في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، فقال إن مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن، ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.
وأضاف الوزير: ”أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران.. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات“.
وجدد البوسعيدي، الذي تولى منصبه في أغسطس آب، التأكيد على سياسة بلاده القائمة منذ فترة طويلة على الحياد في المنطقة المضطربة، موضحا أن مسقط ”تسعى دائما لدعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف“.
أجرت الحكومة الإماراتية اليوم الأربعاء تعديلًا وزاريًا مصغرًا في الخارجية الإماراتية، بمغادرة وزيرين، هما أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزكي نسيبة وزير دولة.
وشهد التعديل الوزاري الجديد، على الحكومة الإماراتية، الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء، دخول وزيرين جديدين، هما الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر، كوزيري دولة.
ويبدو التعديل الجديد تصعيدًا لجيل الدبلوماسيين الشباب، بتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو سفير سابق لبلاده في السعودية، بالإضافة إلى تعيين دبلوماسي مخضرم، هو خليفة شاهين المرر، الذي كان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“ بهذا الصدد: ”أجرينا تعديلًا وزاريًا مصغرًا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة“.
أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد..حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة..ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة pic.twitter.com/rQ1phXTZt1
وأضاف: ”منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش .. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي .. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية.. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن، عبر ملفات جديدة، وسيظل الوطن مقدرًا جهوده“.
كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش .. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي .. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية .. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده.. pic.twitter.com/qTnKVjU4Hg
وتابع الشيخ محمد بن راشد: ”تم -أيضًا- تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة، بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى -دائمًا- أجمل في بلادي الإمارات“.
وتم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات .. الرحلة مستمرة .. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات .. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات .. pic.twitter.com/dTYBbRYwOJ
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام ”الاتحاد“ تقديرًا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي.. الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح“.
سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد" تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي..الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات..تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدا من النجاح. pic.twitter.com/6myZRcxvm5
وانضم قرقاش لأول مرة إلى الحكومة الإماراتية عام 2006، كوزير للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كما تم تعيينه في فبراير 2008 كوزير للدولة للشؤون الخارجية، ووزيرًا للدولة لشؤون المجلس الوطني، وفي فبراير 2016، تم تعيينه كوزير دولة للشؤون الخارجية.
أما زكي نسيبة، فهو مترجم لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ عام 1968، وشارك في العمل الحكومي بالإمارات، متقلدًا الكثير من المناصب البارزة.