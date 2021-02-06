الكويت.. وقفة احتجاجية لأصحاب صالونات الحلاقة والأندية الصحية رفضا للإغلاق (فيديو)

نفذ أصحاب صالونات الحلاقة والأندية الصحية، في الكويت، السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة؛ رفضا لقرار الإغلاق الذي سيبدأ سريانه، الأحد المقبل، في حين شهد مكان الاعتصام تواجدا أمنيا كثيفا.

وحسب المحتجين، فإن رفضهم لقرار الإغلاق بسبب كورونا، جاء لأنه يعيدهم إلى المربع الأول، ويزيد العبء ويراكم الديون عليهم، حيث أكدوا في تصريحات سابقة، أن خسائرهم في المنشأة الواحدة خلال قرار الإغلاق الأول، من مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول 2020، بلغت 75 ألف دينار.

وجراء قرار الإغلاق، شهدت الصالونات الرجالية والنسائية، إقبالا ملحوظا؛ ما جعل أصحابها يلجؤون إلى نظام الحجز المسبق، الذي بدا مشغولا حتى مساء السبت.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أكد أن مجلس الوزراء قرر بناء على قرارات السلطات الصحية، إغلاق جميع الأنشطة التجارية، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل، لمدة شهر قابلة للتمديد.

وشمل قرار الإغلاق، صالات استقبال المطاعم، على أن يكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية ”الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية“، كما تقرر وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلا عن منع جميع التجمعات، بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.