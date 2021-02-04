محكمة العدل الدولية ترد دعوى قطر ضد دولة الإمارات لعدم اختصاصها

أيدت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، اليوم الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بشأن القضية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في حكمها النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.

وقد عقدت جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي، اليوم الخميس.

واعتبرت المحكمة، بحسب بيان للخارجية الإماراتية، أن الإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزا عنصريا، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء علي ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.

ووفق البيان ذاته، ثمن عبدالله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها اليوم، مؤكدًا على احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.

وأكد أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ كافة التزاماتها وفقا لاتفاق العُلا وقامت بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017، مؤكدًا على أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترحب بكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.