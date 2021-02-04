عبدالله بن زايد يبحث مع بلينكن معاهدة السلام مع إسرائيل ومواجهة التهديدات الإقليمية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتأثير اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بحسب الوكالة الإماراتية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معا من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.