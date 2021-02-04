صحيفة كويتية: استقالة صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لـ"البدون"

أفادت مصادر في الكويت، يوم الأربعاء، باستقالة صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“، من منصبه، وتوقفه عن العمل منذ يومين.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصادر حكومية، أن الفضالة ”توقف عن الدوام منذ يومين، بعد تقديم استقالته“، وذلك امتثالا للمرسوم الأميري الصادر بشأن إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير.

وقالت المصادر إن ”الجهاز المركزي والعاملين فيه يواصلون عملهم كالمعتاد في تقديم الخدمات“.

وأنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ بمرسوم أميري سنة 2010 لمدة 5 سنوات، ثم تم تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه عام 2017 مرسوم آخر لتمديده 3 سنوات، تبعه مرسوم آخر في نوفمبر الماضي بالتمديد عام واحد.

وسبق أن تعرض الفضالة وجهازه لانتقادات لاذعة واتهامات من نشطاء بالمساهمة بتعقيد قضية ”البدون“، وصلت لحد رفع قضية ضد الفضالة من قبل إحدى المحاميات بتهمة ”ممارسة عمله كرئيس للجهاز المركزي بشكل غير قانوني لانتهاء مدة عمله“.

وتأتي أنباء الاستقالة هذه ضمن سلسلة استقالات لقياديين بالجهات الحكومية بدرجة وزير، تطبيقاً للمرسوم الأميري الذي صدر مؤخراً.

ووافق مجلس الوزراء قبل أسابيع على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة 4 سنوات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد منصب (بدرجة وزير) بمدة 4 سنوات قابلة للتجديد وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، بخلاف المعمول به سابقا، إذ كانت مدة التعيين مفتوحة.

ويتم تعيين القياديين بالجهات الحكومية بدرجة وزير استنادا للصلاحيات الدستورية لأمير البلاد مباشرة، ولا يخضعون لقواعد تعيين شاغلي الوظائف القيادية، ويُعد المعين بدرجة وزير رجلا من رجال السياسة في الدولة، ويعاملون معاملة الوزراء في حدود معينة.