الشرطة تقتحم منزل دبلوماسي كويتي في كوبا.. والخارجية تعلّق (فيديو)

علقت مصادر بوزارة الخارجية الكويتية، على حادثة اقتحام شرطة كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك، بعد تداول مقطع فيديو للحظة اقتحام منزل الدبلوماسي ويُدعى أحمد إسماعيل.

«الخارجية» تتابع ما تم تداوله عن اقتحام منزل أحد الديبلوماسيين الكويتيين في كوبا «القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار.. وسبق للوزارة أن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق.. بمن فيهم السفير» | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/CCU6lcTzRd — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) January 31, 2021

ونقلت حسابات إخبارية ووسائل إعلام محلية عن هذه المصادر تأكيدها ”بأن القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار“.

وقالت المصادر ”إن الوزارة سبق وأن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق بمن فيهم السفير محمد فاضل خلف بشأن هذه المشكلة، وتم على إثر التحقيق نقل بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة“.

#عاجل – واقعة اقتحام منزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين في #كوبا تتعلق بمشكلة قديمة في الصيف الماضي قام على أثرها وزير الخارجية بالتوقيع على نقل سكرتيرين في السفارة إلى الديوان للصالح العام – وأكدت مصادر خلاف موظفين البعثة الدبلوماسية في كوبا مع السفير محمد فاضل خلف#مسكان #الكويت pic.twitter.com/rfg33HZfpT — مسكان الإخبارية (@Mskankuw) January 31, 2021

وأشارت المصادر إلى اتخاذ وزارة الخارجية ”إجراءات للتعامل مع خلاف داخلي بين أطرف في السفارة الكويتية في كوبا“.

وأوضحت المصادر متابعة الوزارة للحادثة، في الوقت الذي أكدت فيه بعض الحسابات الإخبارية المحلية ”أن الاقتحام تم بأمر من السفير الكويتي“.