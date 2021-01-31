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الشرطة تقتحم منزل دبلوماسي كويتي في...
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الشرطة تقتحم منزل دبلوماسي كويتي في كوبا.. والخارجية تعلّق (فيديو)

علقت مصادر بوزارة الخارجية الكويتية، على حادثة اقتحام شرطة كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك، بعد تداول مقطع فيديو للحظة اقتحام منزل الدبلوماسي ويُدعى

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

علقت مصادر بوزارة الخارجية الكويتية، على حادثة اقتحام شرطة كوبا لمنزل أحد الدبلوماسيين الكويتيين هناك، بعد تداول مقطع فيديو للحظة اقتحام منزل الدبلوماسي ويُدعى أحمد إسماعيل.

ونقلت حسابات إخبارية ووسائل إعلام محلية عن هذه المصادر تأكيدها ”بأن القضية تتعلق بمشكلة قديمة حول خلاف تجاري يخص مالك العقار“.

وقالت المصادر ”إن الوزارة سبق وأن أحالت طاقم السفارة بأكمله إلى التحقيق بمن فيهم السفير محمد فاضل خلف بشأن هذه المشكلة، وتم على إثر التحقيق نقل بعض العاملين في السفارة إلى ديوان عام الوزارة“.

وأشارت المصادر إلى اتخاذ وزارة الخارجية ”إجراءات للتعامل مع خلاف داخلي بين أطرف في السفارة الكويتية في كوبا“.
وأوضحت المصادر متابعة الوزارة للحادثة، في الوقت الذي أكدت فيه بعض الحسابات الإخبارية المحلية ”أن الاقتحام تم بأمر من السفير الكويتي“.

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